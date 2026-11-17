(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - «La criminalità organizzata, il terrorismo e le minacce informatiche hanno ormai una dimensione globale e richiedono una cooperazione sempre più ampia tra le autorità di polizia. In questo quadro, ritengo utile favorire la partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alla 94ª Assemblea Generale dell’INTERPOL, in programma a Hong Kong dal 30 novembre al 7 dicembre. La sicurezza internazionale ha bisogno di scambio di informazioni, collaborazione e capacità di contrastare fenomeni criminali che non conoscono confini. Consentire a Taiwan di mettere a disposizione la propria esperienza e di partecipare ai meccanismi di cooperazione internazionale può rappresentare un contributo concreto a questo obiettivo. È una questione che va affrontata con pragmatismo, guardando prima di tutto all’interesse comune di rendere più efficace la collaborazione internazionale contro la criminalità transnazionale».
Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.