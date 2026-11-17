Wagih Saad Hassan Hassan, imam attivo a Reggio Emilia, è stato inserito al 24° posto nella lista nazionale dei terroristi stilata dalle autorità egiziane. Già presidente dell’Associazione italiana degli imam, Hassan è stato un interlocutore delle istituzioni locali. Nella moschea di via Piccard, dove svolgeva la propria attività religiosa, si sono tenuti incontri con l’ex sindaco PD Luca Vecchi e, nel settembre 2022, un’iniziativa elettorale con candidati del PD e di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Inaccettabile che ci ritroviamo imam indicati nelle liste dei terroristi di Paesi impegnati nella lotta ai Fratelli musulmani, come l’Egitto, che predicano e fanno proselitismo liberamente in Italia. Siedono ai tavoli istituzionali e ospitano nelle loro moschee sindaci di sinistra con tanto di fascia tricolore e comizi elettorali di AVS e PD.

La sinistra dell’Islam radicale ha bisogno. Dentro le moschee vede centinaia di nuovi elettori e porta nelle nostre istituzioni chi invece dovrebbe essere espulso dal nostro Paese.

Abbiamo in casa chi si è dichiarato nostro nemico e dobbiamo adottare tutte le contromisure per difenderci. Per questo va messa al bando la Fratellanza musulmana e va smantellata tutta la rete di organizzazioni islamiste che usa come prestanome in Italia”.

Così Anna Cisint, europarlamentare della Lega.