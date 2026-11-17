(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Interventi strategici che contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in uno dei nodi viari più trafficati del quadrante nord-ovest della Capitale.
Trending
- Roma, Peschiaroli e Mocci (FI): “Bene le nuove rotatorie sulla Braccianese, ora affrontare criticità ancora aperte nel XV Municipio
- Milano. Sabato 21 evento di FdI contro velo integrale e islamizzazione
- AGRICOLTURA, ALMICI (FDI): ATTENZIONE AI CIBI ULTRAPROCESSATI, LA PREVENZIONE COMINCIA ANCHE A TAVOLA
- Agenzia nr. 2155 – Qualità della vita, Angolano (M5S): “Taranto ultima. Istituzioni devono lavorare in sinergia per un futuro diverso
- IMAM DI REGGIO EMILIA NELLA LISTA TERRORISTICA EGIZIANA. CISINT (Lega): “NELLA SUA MOSCHEA LA SINISTRA FACEVA CAMPAGNA ELETTORALE”
- DL SCUOLA, MAIORINO (M5S): E’ INCOSTITUZIONALE, SEGNA PERSECUZIONE DI STAMPO IDEOLOGICO
- INTERPOL: CATTANEO (FI), “FAVORIRE PARTECIPAZIONE DI TAIWAN PER RAFFORZARE COOPERAZIONE SULLA SICUREZZA”
- Barberini: Lombardo (Azione), sul festival con Roskino stiamo assistendo a un balletto imbarazzante
- Ue, Giglio Vigna (Lega): ruolo Regioni sia centrale in nuovo Quadro Finanziario Pluriennale
- FILOROSSO (RAI 3) – ANTICIPAZIONI DELL’INTERVISTA A IGNAZIO LA RUSSA
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu