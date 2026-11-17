(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Difendere la libertà, l’identità e la dignità delle donne contro ogni forma di costrizione, separatismo religioso e fondamentalismo. Prosegue il tour di Fratelli d’Italia, dopo l’appuntamento di Monfalcone, per promuovere l’iniziativa nazionale “Nessuna resti nascosta. La sfida delle donne al velo integrale: libertà e partecipazione contro l’islamizzazione”, che si terrà a Milano sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 15.00, presso l’NH Collection Milano Touring (Via Ugo Tarchetti, 2).
Al centro del convegno c’è la proposta di Fratelli d’Italia di introdurre il divieto di indossare il velo integrale nelle scuole e nei luoghi pubblici, in linea con quanto già intrapreso da diverse nazioni europee. Una misura necessaria per contrastare la creazione di ghetti ed enclave estremiste, impedire che in Italia si formino zone franche in cui la sharia prevalga sulle leggi e sui valori costituzionali, ed evitare derive paradossali come le stanze per il riconoscimento facciale delle alunne con il niqab, lezioni sospese per il Ramadan o spazi segregati che ostacolano una reale integrazione.
I lavori, moderati dal condirettore di Libero Pietro Senaldi, si apriranno alle ore 15.00 con i saluti iniziali di Carlo Maccari, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale in Lombardia.
Alle ore 15.30 il primo panel, dal titolo “A viso aperto: una battaglia per le donne, contro il fondamentalismo”, introdotto dal senatore Ester Mieli, responsabile del dipartimento Pari opportunità di FdI. Interverranno Alberto Balboni, sottosegretario al Ministero della Giustizia; Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato; Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati; Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Organizzazione; Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia, responsabile dipartimento Programma e coordinatore dell’Ufficio Studi.
Alle ore 17.00 il programma prevede l’intervista al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa.
Alle ore 18.00 seguirà il secondo dibattito, “Libertà, parità, sicurezza: stop al velo integrale in difesa della dignità delle donne”, introdotto dal senatore Cinzia Pellegrino, responsabile del dipartimento Tutela vittime di violenza di FdI. Al confronto interverranno: Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo; Marion Maréchal, eurodeputato e vice presidente ECR Party; Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato, giornalista e scrittrice; Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo; Anna Paola Concia, attivista ed ex deputata Pd; Mojdeh Karimi, vice presidente dell’associazione Italia-Iran; Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Immigrazione.