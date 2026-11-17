(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - “La scuola diventa uno strumento per superare le disuguaglianze solo con la Costituzione del 1948. Questo decreto va esattamente nella direzione opposta. Qualche esempio. Solo tra il 2025 e il 2026 si sono verificati 68 crolli nelle scuole. Gli infortuni sono stati più di 80.000. I tetti crollano e voi mettete un tetto agli studenti stranieri. Un limite che, peraltro, esisteva già in una circolare ministeriale: il vostro provvedimento si configura quindi come una persecuzione di stampo ideologico. Inizialmente, addirittura, le scuole avrebbero dovuto segnalare i figli degli stranieri, chiunque essi fossero, obbligando i genitori a frequentare corsi di italiano. Non una possibilità, ma un obbligo. Avevate persino previsto la perdita della potestà genitoriale per chi non avesse aderito. Qualcuno vi ha fatto rinsavire, ma restano le multe, mentre non vengono stanziate risorse per i corsi di italiano. Il tutto mentre, nella legge di bilancio, le poche risorse disponibili vengono destinate alle scuole private. Avete mandato al macero anche il vostro motto «Dio, Patria e Famiglia», con un taglio di 7.000 posti negli organici della scuola, giustificato con la denatalità. In questo modo avete messo il sigillo sul fallimento delle politiche del Governo a sostegno della natalità. Ora siete tornati indietro, ma vi aspettiamo al varco. Il gioco è ormai noto: minacciare tagli e poi fare marcia indietro. Gli studenti scendono in piazza e vi chiedono cose precise. Voi rispondete con tagli e repressione. Nessuna parola, invece, sulle incursioni squadriste e fasciste negli istituti genovesi e romani. Nessuna parola sulle manifestazioni neofasciste, come quella di Viterbo. Questo decreto è il manifesto di tutto questo. Ed è anticostituzionale”.
Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino intervenendo in aula illustrando la pregiudiziale al DL Scuola.