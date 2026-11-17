La Guinea cerca finanziamenti internazionali per costruire un porto in acque profonde destinato a servire miniere, traffici commerciali e attività industriali. Dopo l’avvio del progetto minerario e ferroviario di Simandou, il governo punta su un’infrastruttura condivisa per rafforzare le esportazioni e diversificare l’economia.

La Guinea cerca finanziatori per un nuovo porto in acque profonde dal costo stimato di 1,9 miliardi di dollari. Il governo ha completato gli studi di fattibilità e ha avviato contatti con potenziali finanziatori statunitensi, cinesi e multilaterali. Il progetto, illustrato dal ministro delle Miniere Bouna Sylla in un’intervista a Reuters, è una delle maggiori iniziative infrastrutturali del Paese dopo l’avvio del complesso minerario di Simandou.

Il porto dovrebbe poter accogliere grandi navi mercantili e servire compagnie minerarie, operatori del trasporto container e imprese industriali. La Guinea, principale produttore mondiale di bauxite, dispone di ingenti risorse minerarie. Una parte significativa delle sue infrastrutture di trasporto è stata però sviluppata per collegare singole miniere ai rispettivi punti di esportazione. La nuova struttura dovrebbe ampliare l’accesso ai servizi portuali, anche per le imprese che movimentano merci diverse dai minerali.

Un’infrastruttura da 1,9 miliardi ancora in cerca di capitali

Secondo Sylla, il governo ha avviato contatti con la US International Development Finance Corporation, investitori cinesi, la Banca mondiale, la Banca africana di sviluppo, l’Africa Finance Corporation e l’International Finance Corporation. La scelta di rivolgersi a interlocutori pubblici, privati e multilaterali indica che Conakry intende diversificare le fonti di finanziamento. Coinvolgere più partner potrebbe consentire al governo di distribuire il costo dell’opera e di confrontare le condizioni delle eventuali offerte.

Il progetto prevede un fondale operativo di circa 20 metri per accogliere grandi navi portarinfuse della classe Capesize. La possibilità di imbarcare più minerale su una singola nave conta per un’economia che esporta grandi quantità di materie prime. Sulle lunghe distanze, carichi più grandi possono ridurre il costo del trasporto per tonnellata. Il risparmio effettivo dipenderà dai volumi movimentati, dalle tariffe portuali e dall’efficienza dei collegamenti che porteranno le merci dalle miniere alle banchine.

Il ministro non ha indicato una scadenza per la selezione degli investitori né una data per l’apertura dei cantieri. Gli studi di fattibilità sono stati completati, mentre restano da definire la struttura finanziaria, gli accordi tra i partner e le condizioni operative del porto. La cifra di 1,9 miliardi di dollari indica il costo previsto dell’opera. La ricerca dei capitali è ancora in corso.

Il precedente di Simandou e la nuova strategia logistica

Simandou è uno dei maggiori progetti minerari africani ed è stato sviluppato per sfruttare i giacimenti di minerale di ferro della Guinea sudorientale. L’iniziativa, del valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari secondo Reuters, coinvolge gruppi internazionali tra cui Rio Tinto e la cinese Baowu Steel. Comprende una ferrovia di circa 600 chilometri e un terminale marittimo destinati soprattutto a portare il minerale di ferro sui mercati esteri.

Dopo anni di ritardi, Simandou ha avviato le prime spedizioni nel 2025. L’entrata in funzione della ferrovia e del terminale ha permesso di collegare i giacimenti ai mercati internazionali su scala commerciale. Il nuovo porto dovrebbe rispondere a esigenze diverse anche per tipo di carico. Oltre alle rinfuse minerarie, dovrebbe gestire container e merci industriali, dando accesso alle banchine a imprese che non hanno i volumi o le risorse per costruire un terminale proprio. Per questi operatori, la convenienza dipenderà dal costo dei servizi portuali e dalla facilità con cui potranno raggiungere il porto dai propri stabilimenti o centri di distribuzione.

Dalla bauxite alle opportunità industriali

La Guinea occupa una posizione centrale nel mercato mondiale della bauxite, materia prima utilizzata per produrre allumina e, a partire da questa, alluminio. La specializzazione nella bauxite garantisce importanti flussi di esportazione ed espone l’economia alle oscillazioni della domanda internazionale, dei prezzi delle materie prime e dei costi di trasporto. Lo sviluppo di attività di lavorazione nel Paese potrebbe ampliare le opportunità industriali legate a una risorsa che già sostiene una parte rilevante dei traffici commerciali.

Un porto multiuso potrebbe facilitare l’importazione dei macchinari e dei materiali necessari agli stabilimenti, oltre a offrire agli operatori un punto di partenza per distribuire prodotti sui mercati regionali. La disponibilità di servizi per i container e le merci industriali potrebbe rendere più interessanti anche gli investimenti nella lavorazione delle risorse minerarie. Per un’impresa che deve rifornire uno stabilimento e spedire il prodotto finito, il costo e la regolarità di entrambi i flussi incidono sulla scelta di dove produrre.

La possibilità di insediare nuove attività industriali dipenderà anche dalla disponibilità di energia affidabile, dall’efficienza della rete stradale e ferroviaria e dalla prevedibilità delle regole. I vantaggi del porto saranno maggiori se le imprese potranno movimentare le merci a costi competitivi lungo l’intero percorso, dai centri di produzione alle banchine. La qualità dei collegamenti terrestri inciderà quindi sulla capacità del progetto di servire attività già presenti e di attrarne di nuove.

La competizione internazionale per le infrastrutture africane

La ricerca di capitali negli Stati Uniti, in Cina e presso istituzioni multilaterali si inserisce in un contesto in cui miniere, ferrovie e porti africani hanno un ruolo crescente nelle catene globali di approvvigionamento. Per i partner internazionali, investire in queste opere può facilitare l’accesso alle materie prime e consolidare relazioni commerciali di lungo periodo. Per la Guinea, il progetto pone anche la questione di come finanziare e gestire una struttura destinata a servire operatori con esigenze diverse.

Le condizioni degli eventuali prestiti, la ripartizione dei rischi e il modello di gestione incideranno sulla sostenibilità dell’investimento. Un porto di queste dimensioni dovrà movimentare volumi sufficienti a coprire i costi operativi, la manutenzione e gli impegni finanziari nel tempo. Le tariffe e le condizioni di accesso conteranno anche per la capacità di attirare traffici estranei alle miniere. Gli operatori commerciali valuteranno la convenienza del nuovo scalo in base ai servizi disponibili e ai costi dell’intero itinerario.

La sfida oltre le esportazioni minerarie

Il primo passaggio sarà ottenere i finanziamenti e fissare un calendario credibile per la costruzione. Durante la definizione del progetto, conteranno anche le condizioni di accesso alle banchine e i collegamenti con la rete stradale e ferroviaria. Da queste scelte dipenderà la possibilità per le imprese industriali e commerciali di utilizzare il porto accanto alle compagnie minerarie.

Una volta aperto lo scalo, il contributo alla diversificazione si misurerà anche nel volume di container e merci industriali che riuscirà ad attrarre accanto ai carichi minerari. La regolarità di quei traffici indicherà se il porto sta diventando un punto di accesso stabile ai mercati regionali e internazionali per una base più ampia di imprese guineane.

Fonti: Reuters; bne IntelliNews.