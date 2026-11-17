(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - "Il dato di Taranto ultima in Italia nella classifica sulla qualità della vita 2026 di ItaliaOggi, deve imporre una riflessione. Non parliamo di semplici numeri, ma di una città che continua a pagare il prezzo di decenni di emergenze ambientali e sanitarie e che ha bisogno di scelte coraggiose per il futuro da parte del Governo". Lo dichiara la consigliera del M5S Annagrazia Angolano, commentando l'ultima edizione dell'indagine sulla qualità della vita.
"Taranto ha enormi potenzialità – continua Angolano – ma ha visto sfumare in questi anni il percorso di riconversione iniziato con il governo Conte II. Serve una linea politica chiara che sia in grado di intraprendere la strada della riconversione economica e sociale, che possa tutelare pienamente tutti i lavoratori, in ogni settore produttivo. Occorre fare in modo che la vetrina dei Giochi del Mediterraneo si trasformi in opportunità concreta per il territorio e i nostri giovani. Taranto deve saper rivendicare i suoi diritti e pretendere con forza ciò che le è stato negato. Questa classifica deve rappresentare un campanello d'allarme per tutte le Istituzioni. Più volte abbiamo ribadito la necessità di un provvedimento speciale per la città, un Accordo di Programma che sappia tenere insieme le esigenze di ogni comparto socio economico di questo territorio che, più di altri, sta subendo l'incertezza per il futuro. Per offrire un avvenire nuovo alla città, occorre che ciascuno faccia la propria parte. Dobbiamo restituire ai cittadini il diritto di vivere in una terra in cui restare e potersi realizzare. Taranto merita molto più dell'ultimo posto in classifica"./comunicato