(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - “Al vicepresidente della Commissione Europea, oggi in audizione alla Camera dei Deputati, ho ribadito che per la Lega le Regioni devono avere un ruolo centrale nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale. Siamo assolutamente contrari ad una centralizzazione di decisioni e poteri, sia verso Bruxelles ma anche verso lo Stato centrale. Gli Enti locali che più di ogni altro hanno un contatto diretto con i territori, con i Comuni, con la vita vera dei cittadini, devono continuare a rappresentare un presidio fondamentale di prossimità per le nostre comunità perché conoscono quelle che sono le loro esigenze e i loro bisogni. Specie in un momento come questo, in cui come Lega abbiamo ottenuto per diverse regioni del nostro Paese un’autonomia differenziata su diverse materie. Questo è un principio per noi irrinunciabile ed è importante che le Regioni continuino ad avere un ruolo centrale, anche nella programmazione e nella gestione dei Fondi di coesione europei”.
Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Politiche dell’Ue Alessandro Giglio Vigna.