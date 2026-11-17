(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - “‘Ora la direttrice della Casa Russa smentisce il cinema Barberini: un gioco delle parti imbarazzante. Dopo le polemiche, Mosca conferma il festival con Roskino, Ministero della Cultura russo e Ambasciata in prima fila, e rivendica che da Roma non sono arrivate obiezioni. Il Governo ora si assuma le sue responsabilità e dica chiaramente da che parte sta. E dica soprattutto perché a distanza di mesi non ha ancora attuato il regolamento europeo sulle sanzioni contro Russia Today e affini nella parte in cui si prevede che siano gli Stati nazionali ad individuare l’autorità competente per sanzionare eventi illegali, perché contrari alla normativa europea. A tal proposito, ricordo che in Parlamento giace su questo una proposta di legge di Azione a firma Richetti e Onori che risolverebbe a monte il tema, senza dover ogni volta procedere caso per caso come nel caso del festival al cinema Barberini di Roma”.
Così in una nota il senatore di Azione Marco Lombardo.