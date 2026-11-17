(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - «La prevenzione comincia anche da ciò che mangiamo e la qualità di ciò che mangiamo comincia dal lavoro dei nostri agricoltori. Per questo è fondamentale rafforzare il collegamento tra politiche agricole, sanitarie ed educazione alimentare. Numerosi studi scientifici evidenziano un’associazione tra il consumo elevato di alimenti ultraprocessati e un maggiore rischio di alcune patologie croniche. È necessario promuovere maggiore consapevolezza, senza confondere le trasformazioni alimentari tradizionali con l’ultraprocessazione industriale. Non possiamo chiedere ai cittadini di mangiare meglio senza mettere le imprese agricole nelle condizioni di continuare a produrre qualità. Occorre difendere il reddito degli agricoltori, contrastare la concorrenza sleale e valorizzare le filiere italiane, proseguendo nel percorso di tutela della sovranità alimentare avviato dal Governo Meloni. Sostenere l’agricoltura italiana significa investire nella prevenzione, nella salute e nel futuro delle nostre comunità».
Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Agricoltura, a margine dell’incontro “Storie di Agricoltura – Agricoltura e Salute”.