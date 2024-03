(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Buongiorno colleghi,

Il futuro di piazza Cittadella, e in particolare i rapporti contrattuali

tra il Comune e la società concessionaria Piacenza Parcheggi, sono al

centro di un fuoco incrociato da parte delle opposizioni che ha pochi

precedenti nella recente storia di questa città.

“Ci sono diverse sensibilità sul tema, e tutte legittime – sottolinea la

sindaca Katia Tarasconi – ma è un dato di fatto innegabile che l’attuale

amministrazione abbia sbloccato una situazione che si trovava in stallo da

oltre dodici anni con un contratto vincolante tra Comune e concessionario.

Il punto è proprio questo, e con tutta la buona volontà faccio davvero

fatica a comprendere come ci possa essere qualcuno a cui piazza Cittadella

va bene così com’è oggi”.

E’ al 2012 infatti che risale la firma della convenzione in virtù della

quale la società Piacenza Parcheggi è il soggetto che dovrà realizzare il

parcheggio interrato di Piazza Cittadella e, con la sua “costola” GPS

Global Parking Solutions, ha in gestione la sosta a pagamento nelle aree a

strisce blu in città. Dodici anni durante i quali si sono susseguite varie

fasi nei rapporti tra Comune e concessionario; “rapporti che ci vedevano in

una posizione scomoda – prosegue la sindaca – e quindi nella condizione di

non poterci muovere liberamente rispetto agli eventuali step successivi,

qualsiasi essi fossero. E parlo anche di eventuale rescissione del

contratto qualora si rendesse necessaria. E, come Amministrazione, speriamo

che non sia così’”.

Lo sblocco della situazione – dopo mesi di lavoro da parte degli uffici – è

iniziato alla fine dello scorso luglio e si è poi concretizzato con la

firma dell’addendum contrattuale a dicembre quando, di fatto, il

concessionario è stato posto nelle condizioni di poter dialogare con le

banche e di fornire successivamente le garanzie necessarie a proseguire

nell’iter che, qualora dovesse avere esito positivo, sfocerà nell’inizio

dei lavori di riqualificazione della piazza con realizzazione, tra l’altro,

del parcheggio interrato.

Garanzie bancarie che se è vero ad oggi non sono ancora state presentate, è

altrettanto vero che Piacenza Parcheggi ha presentato valida documentazione

che attesta come la motivazione si trovi all’interno di tempistiche

fisiologiche per l’espletamento di tutte le procedure necessarie

all’ottenimento del credito secondo gli iter interni delle importanti

banche coinvolte nell’operazione.

“La visione e la volontà politica dell’attuale amministrazione – prosegue

Tarasconi – vanno nella direzione di veder riqualificata piazza Cittadella,

anche con la realizzazione del parcheggio interrato. Ed è questo il motivo

per il quale si è deciso di proseguire nel dialogo con l’attuale

concessionario, anch’esso intenzionato a proseguire nel rapporto con

l’ente. Un dialogo che, ad oggi, vede il Comune nella posizione di poter

far valere i propri diritti sotto tutti i punti di vista e in ogni momento

ma che, allo stesso tempo, si sta svolgendo in totale trasparenza e spirito

di collaborazione”.

Anche con riferimento agli arretrati dovuti dal concessionario al Comune,

si ricorda che lo scorso dicembre sono stati saldati quelli relativi al

2020, al 2021 e a tutto il 2022 (“altro risultato raggiunto dall’attuale

Amministrazione” rimarca la sindaca). Un saldo che dimostra l’intenzione da

parte del concessionario stesso di adempiere ai propri impegni

contrattuali. Senza contare, a ulteriore riprova della stessa intenzione,

la piena validità delle polizze fideiussorie quinquennali fornite sempre da

Piacenza Parcheggi al Comune.

Alla luce di un dialogo basato su questi presupposti, la speranza – e la

stessa sindaca Katia Tarasconi l’ha sempre detto a chiare lettere – è che

il contratto resti in essere e piazza Cittadella possa finalmente cambiare

volto rispetto a com’è oggi. “E sia chiaro che lo facciamo per Piacenza,

per i piacentini e per chi arriva da fuori città – afferma la sindaca –

basandoci sulla situazione concreta, convenzione compresa, che abbiamo

ereditato dalle amministrazioni precedenti, nessuna delle quali per un

motivo o per l’altro è arrivata a vedere la luce in fondo a un tunnel che a

nostro avviso è stato fin troppo lungo. Ecco perché abbiamo accelerato”.

L’alternativa alla buona riuscita di questo iter sarebbe dunque ripartire

da zero e perdere, tra l’altro, i finanziamenti utili a coprire una parte

dei costi dell’intera operazione: “Una prospettiva decisamente più onerosa

per i piacentini – dice Katia Tarasconi – a meno che non si intenda

mantenere la piazza esattamente com’è ora. Ed è un’ipotesi, lo ripeto, che

davvero fatico a immaginare come possa essere gradita a qualcuno. Ovvio che

stiamo vigilando, gli uffici sono costantemente al lavoro per monitorare

l’andamento del contratto e i contatti con il concessionario sono

frequenti”.

Vale la pena ricordare come quella di piazza Cittadella sia un’area che nel

corso degli anni – in particolare dopo lo spostamento in altra sede della

stazione degli autobus – abbia vissuto un progressivo impoverimento e

abbandono sino alla situazione attuale che, al di là di ogni possibile

dialettica, è di assoluto degrado, con lo stabile che un tempo ospitava la

biglietteria degli autobus ridotto a un rudere impresentabile a pochi metri

dall’ingresso dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

Al netto delle diverse sensibilità sul tema, appare prioritario per la

città – nella visione dell’amministrazione comunale – arrivare a

concretizzare un iter iniziato con la firma della convenzione nel 2012.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza