Sextortion online: l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ricattare gli adolescenti con nudi finti

(AGENPARL) - ROMA, 13 Febbraio 2024 - L’FBI mette in guardia le famiglie dall’aumento della “sextortion” online, poiché le organizzazioni criminali stanno iniziando a utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per ricattare le vittime adolescenti con immagini sessualmente esplicite false.

La sestorsione finanziaria spesso comporta che un delinquente costringa un minore a inviare foto o video a sfondo sessuale di se stesso, minacciando poi di pubblicare quel contenuto a meno che non paghi.

“I trasgressori minacciano di rilasciare quel materiale compromettente a meno che non ricevano il pagamento, che è spesso richiesto in carte regalo, servizi di pagamento mobile, bonifici bancari o criptovalute”, ha detto l’ufficio locale dell’FBI a Little Rock, Arkansas, in un comunicato stampa del 25 gennaio . “Questi delinquenti sono motivati ​​dal guadagno finanziario, non necessariamente solo dalla gratificazione sessuale.”

Gli autori del reato fanno solitamente parte di reti criminali situate al di fuori degli Stati Uniti, principalmente nei paesi dell’Africa occidentale e del sud-est asiatico.

Dall’ottobre 2021 al marzo 2023, l’FBI e l’Homeland Security Investigations hanno ricevuto più di 13.000 segnalazioni di sestorsione finanziaria online nei confronti di minori in tutto il paese, che hanno portato ad almeno 20 vittime del suicidio.

Nei sei mesi tra ottobre 2022 e marzo 2023, l’FBI ha osservato “almeno” un aumento del 20% nelle denunce che coinvolgono vittime minori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ora, l’ufficio sul campo dell’FBI a Charlotte, nella Carolina del Nord, sta lanciando l’allarme sulla sextortion dell’IA :

Recentemente, alcuni criminali hanno anche utilizzato l’intelligenza artificiale per manipolare le foto degli account sui social media delle vittime in immagini a tema sessuale, per poi condividerle sui social media, forum pubblici o siti Web pornografici. Pagare i criminali non ferma il piano. Continueranno a chiedere più soldi. L’FBI consiglia di proteggersi sui social media o sulle piattaforme di gioco nei seguenti modi: Diffida di chiunque tenti di connettersi con te online se non hai incontrato di persona. Blocca o ignora i messaggi provenienti da sconosciuti. Tieni presente che le persone fingono di essere chiunque online. Video e foto non sono la prova che una persona è chi afferma di essere. Sii sospettoso se qualcuno con cui ti connetti ti chiede di iniziare a comunicare su una piattaforma diversa. Incoraggia i bambini a segnalare comportamenti sospetti a un adulto di fiducia.

Un gruppo di sextortion dell’Africa occidentale noto come “Yahoo Boys” ha contribuito ad aumentare le segnalazioni di sextortion online, ha riferito Breitbart News a gennaio.

Secondo un recente studio del Network Contagion Research Institute (NCRI), i criminali informatici hanno una presenza prominente sulle piattaforme di social media come Instagram, Snapchat e Wizz .

L’istituto ha scoperto che gli Yahoo Boys hanno pubblicato video di formazione e guide su TikTok, Scribd e YouTube per aiutare altri a gestire truffe di sextortion finanziaria sulle piattaforme di social media.

Il CNRI ha inoltre osservato che tale materiale pubblicato su varie piattaforme ha raccolto più di mezzo milione di visualizzazioni.

“Lo sfruttamento dei bambini è un crimine riprovevole e non sarà tollerato dall’FBI”, ha affermato l’agente speciale responsabile Alicia Corder dell’ufficio FBI di Little Rock Field. “Il nostro ufficio continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell’ordine federali, statali e locali per proteggere i bambini dell’Arkansas dalla sextortion e ritenere questi predatori responsabili”.