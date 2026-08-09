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Politica Estera

Teheran, tra appelli all’etica e report internazionali: quando il giornalismo onesto smaschera i fallimenti della guerra

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
"Informazione oltre la narrazione: il valore del giornalismo lucido che svela le dinamiche geopolitiche al di là delle esagerazioni ostili."
"Informazione oltre la narrazione: il valore del giornalismo lucido che svela le dinamiche geopolitiche al di là delle esagerazioni ostili (Foto: Planet Volume/Unsplash)

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - C’è una linea sottile ma profonda che unisce le parole pronunciate a Teheran, offrendo una chiave di lettura inaspettata sul ruolo dell’informazione indipendente e di quella stampa occidentale che, al netto delle pressioni e della propaganda, ha scelto di raccontare la realtà dei fatti.

Da un lato vi è il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che, in occasione della Giornata nazionale del giornalista, ha lanciato un appello a favore di un “giornalismo onesto” capace di favorire l’armonia sociale e di opporsi ai complotti di chi semina divisione. Un richiamo che non si limita ai confini nazionali, ma che suona come un riconoscimento del valore etico di chi fa e ha fatto negli anni informazione libera da condizionamenti.

Dall’altro lato, le valutazioni diffuse dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) si aprono a una riflessione speculare: il riconoscimento esplicito che lo stallo strategico e le profonde divisioni tra gli alleati occidentali sono ormai evidenti, al punto che persino i media internazionali e i report d’oltreoceano hanno dovuto ammettere il fallimento della linea di Washington, definendo l’offensiva contro l’Iran una “sconfitta” e una “trappola autoinflitta”.

In questo scenario, il messaggio che emerge non è solo una contraffazione propagandistica, ma il tributo — seppur mediato dalle istituzioni — a quel giornalismo di trincea, senza bandiera, lucido e non schierato, che con il proprio lavoro di inchiesta e di analisi ha avuto il coraggio di smascherare le falle e gli errori di una strategia geopolitica fallimentare.

(AGENPARL)
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