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10 febbraio: la città onora il Giorno del Ricordo – Sabato la cerimonia

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(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 PREFETTURA DI
PESARO E URBINO
COMUNE DI
PESARO
GIORNO DEL RICORDO
ORE 10.30
SALONE METAURENSE
PREFETTURA DI PESARO E URBINO
COMUNE DI
PESARO
PREFETTURA DI
PESARO E URBINO
PROGRAMMA
ORE 10:30
INNO D’ITALIA E VA PENSIERO – NABUCCO, VERDI
APERTURA CONSIGLIO COMUNALE E SALUTO DI MARCO PERUGINI
– PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SALUTI ISTITUZIONALI:
EMANUELA SAVERIA GRECO – PREFETTO DI PESARO-URBINO
GIUSEPPE PAOLINI – PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PESARO – URBINO
ALESSANDRA BELLONI – DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE
MATTEO RICCI – SINDACO DI PESARO
INTERVENTO DELLA SIG.RA MARIALENA TAMINO
RAPPRESENTANTE COMUNITÀ GIULIANO-DALMATA
ORE 10:55
SALUTO E INTRODUZIONE DI CAMILLA MURGIA – ASSESSORA ALLA
GENTILEZZA E ALLA CRESCITA
INTERVENTO DEL DOTT. PIERLUIGI CUCCITTO – RICERCATORE E
AUTORE DELLA PUBBLICAZIONE “DALL’ISTRIA A PESARO”
ORE 11:30
CONTRIBUTO STUDENTESSE E STUDENTI DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI ACCOMPAGNATI DAL CONSERVATORIO DI
MUSICA G. ROSSINI.
MOMENTO MUSICALE
ORE 12.05
TERMINE CERIMONIA.

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