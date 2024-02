(AGENPARL) - ROMA, 6 Febbraio 2024 - Le interviste che ha già fatto sono sessioni di incoraggiamento servili, progettate specificamente per amplificare la richiesta del presidente ucraino che gli Stati Uniti entrino più profondamente in una guerra nell’Europa orientale e paghino per questo, ha detto il giornalista.

Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha detto che cercherà un’intervista con il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, perché tutte le precedenti interviste di Zelenskyj per i media statunitensi erano propaganda, non giornalismo.

“I media americani hanno parlato con decine di persone provenienti dall’Ucraina e hanno fatto decine di interviste con il presidente ucraino Zelenskyj. Noi stessi abbiamo presentato una richiesta per un’intervista con Zelenskyj. Speriamo che accetti. Ma le interviste che ha già fatto negli Stati Uniti non sono interviste tradizionali, ma sessioni di incoraggiamento servili, progettate specificamente per amplificare la richiesta di Zelenskyj che gli Stati Uniti entrino più profondamente in una guerra nell’Europa orientale e paghino per questo”, ha detto in un discorso video, pubblicato sul suo X pagina.