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Difesa

PEREGO (DIFESA), FERRAGOSTO: GRATITUDINE AGLI UOMINI E ALLE DONNE DELLA DIFESA, CHE OGNI GIORNO SERVONO LO STATO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - Roma, 15 agosto – "In questo giorno di Ferragosto desidero rivolgere un pensiero di affetto e profonda gratitudine a tutto il personale militare e civile della Difesa che, anche oggi, è al servizio dello Stato, della difesa e sicurezza della nostra amata Nazione.
Viviamo in un'epoca complessa, segnata da numerosi conflitti e da un quadro internazionale sempre più instabile. Se milioni di italiani possono vivere questi giorni di festa in condizioni di sicurezza e libertà, lo dobbiamo anche al lavoro quotidiano, silenzioso e spesso lontano dalle proprie famiglie e dai propri affetti, di donne e uomini che hanno scelto di servire la Patria.
Il servizio alla Nazione non è soltanto una questione di professionalità: richiede carattere, umanità, spirito di sacrificio e dedizione. Indossare una divisa significa assumersi responsabilità e accettare limitazioni e sacrifici che fanno parte di una scelta di vita al servizio della collettività.
Per questo un pensiero di gratitudine è doveroso verso chi oggi è impegnato nei teatri operativi, verso chi opera sul territorio nazionale e verso tutti coloro che continuano a garantire, anche in questo giorno di festa, la difesa, la sicurezza e la tenuta delle nostre istituzioni. Un sentimento di riconoscenza che rivolgo anche alle loro famiglie, che condividono con loro sacrifici, assenze e responsabilità.
Le Forze Armate e tutto il personale civile della Difesa rappresentano un patrimonio di professionalità, valori e umanità del quale l'Italia può essere orgogliosa.
A tutti voi e alle vostre famiglie, grazie, insieme al mio più sincero augurio di buon Ferragosto e alla riconoscenza dello Stato e dell'intera Nazione".

(AGENPARL)
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