(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 LOLLOBRIGIDA: LAVOREREMO CON REGNO UNITO PER MIGLIORARE QUALITÀ

“L’intensità dell’interscambio agroalimentare tra Italia e Regno Unito e la

sua ulteriore crescita nel 2023 sono la manifestazione più autentica

dell’apprezzamento accordato dal popolo inglese ai nostri prodotti di

eccellenza.

Nel periodo gennaio-novembre 2023, infatti, le esportazioni dell’agrifood

italiano verso il Regno Unito hanno registrato un aumento del 9,5% rispetto

allo stesso periodo del 2022, e del 34% rispetto al 2021. A novembre 2023,

l’agroalimentare ha rappresentato il 12,23% del totale delle nostre

esportazioni verso il Regno Unito. Questa manifestazione di apprezzamento

per la qualità del cibo italiano che riceviamo nel vostro Paese, così come

nel resto del mondo, è stata alla base della scelta di avanzare la

candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO”. Lo

ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e

delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo oggi al Seminario con

la Stampa britannica che si è tenuto a Venezia.

“La sfida del cibo di qualità, tra innovazione tecnologica e tradizione,

sarà anche al centro della Presidenza italiana del G7 Agricoltura, che

rappresenta un ulteriore binario della cooperazione privilegiata tra Italia

e Regno Unito. Oltre all’impegno chiave in materia di sicurezza alimentare

– la food security – noi dobbiamo puntare infatti sulla salubrità del cibo

– la food safety e soprattutto sulla sua qualità”, ha sottolineato.

“Sulla scia della conferenza Italia-Africa di pochi giorni fa, il

continente africano sarà al centro anche dei lavori del G7 Agricoltura.

Ragioneremo quindi insieme al Regno Unito e agli altri partner

internazionali su come intensificare la cooperazione nel settore agricolo

nel continente africano. Proporremo due iniziative specifiche dedicate al

settore sementiero, per migliore la qualità e la resilienza dei semi a

fronte del cambiamento climatico, e al settore della formazione dei giovani

africani, che rappresentano il futuro dell’agricoltura in quel continente”,

ha concluso il ministro Lollobrigida.