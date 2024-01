Fwd: Comunicato stampa: “AL RESIDENCE “DANIELE CHIANELLI” LE MATTONELLE DECORATIVE REALIZZATE DAGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO.” 

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Prot. N° ( vedi segnatura)

AL RESIDENCE “DANIELE CHIANELLI” LE

MATTONELLE DECORATIVE REALIZZATE

DAGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO.

Nel nuovo ampliamento del Residence “Daniele Chianelli” c’è anche la mano e la

vena creativa del liceo artistico Mazzantini di Gubbio.

Una collaborazione che nasce 14 anni fa e che continua ancora oggi, attraverso la

realizzazione di 40 mattonelle in ceramica raffiguranti i più popolari personaggi dei

cartoni animati attraverso la tecnica del bassorilievo. Un lavoro portato avanti dagli

studenti del liceo artistico, dimostrando una grande passione creativa e di fantasia,

con amore e consapevolezza, soprattutto per la funzione che queste mattonelle

svolgono: infatti saranno collocate vicino alle porte di ingresso di ognuno degli

appartamenti, come se questi nuovi alloggi fossero il set di un cartone animato. Un

progetto guidato dai professori Gioia Allegrucci, Gabriela Ubaldina Bazzucchi e

Andrea Saldi, che già precedentemente avevano realizzato, in collaborazione con

gli studenti della scuola media “Mastro Giorgio-Nelli” di Gubbio (PG), lo straordinario

albero in ceramica ispirato all’arte di Keith Haring, che è possibile ammirare nella

sala convegni del Residence “Daniele Chianelli”.

