ROMA – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – MARIO SCIALLA (OCF): “AVVOCATI PRONTI AL CAMBIAMENTO. CON NUOVA LEGGE PROFESSIONALE LO SAREMO ANCORA DI PIU’”

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 GIUSTIZIA – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

MARIO SCIALLA (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE): “AVVOCATI PRONTI AL CAMBIAMENTO. CON NUOVA LEGGE PROFESSIONALE LO SAREMO ANCORA DI PIU’”

Roma, 27 gennaio 2024

“Abbiamo dimostrato come Avvocati che siamo pronti al cambiamento e quando avremo scritto la nuova legge professionale per consegnarla alla politica lo saremo ancora di più”. Lo ha affermato il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Mario Scialla, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario alla Corte di Appello di Roma.

“La nostra interlocuzione è costante e discende dal contatto diretto con il territorio, di cui abbiamo una conoscenza approfondita sull’intero territorio nazionale”, ha detto Scialla, che ha rimarcato la “carenza di organico” nella giustizia sia per quanto riguarda i Magistrati che per la parte amministrativa, oltre alla “carenza delle strutture”

“Il 2023 è stato l’anno delle riforme e del PNRR applicato alla giustizia”, ha proseguito Scialla, “L’Organismo Congressuale Forense ha citato tutte le criticità. Svolgere la nostra professione con gli strumenti telematici ci ha allontanato dalle aule. Il rapporto interpersonale va recuperato con forza. La solitudine tecnologica incide sull’aspetto socializzante degli operatori del diritto”. A tal proposito il Coordinatore dell’OCF ha sottolineato come “nel processo civile e penale da un lato si spinga per modernizzare il sistema giudiziario, dall’altro si riducono le risorse per questa modernizzazione”.

Scialla ha poi evidenziato “la grave criticità in cui versa il sistema carcerario, con carceri in sovraffollamento e un aumento dei suicidi”.