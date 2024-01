Humus winter 2024

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Humus winter edition 2024: il Trasimeno a Perugia

Sabato 3 febbraio una giornata intera di eventi organizzati da Doremilla

dedicati al panorama culturale lacustre

MAGIONE 27 gennaio 2024 – Humus Music Fest torna a Perugia con una giornata

intera di eventi dedicati al Lago Trasimeno. “Il Trasimeno a Perugia” è il

titolo del progetto invernale del festival promosso dal 2015

dall’associazione musicale Doremilla. L’evento si svolgerà sabato 3

febbraio attraverso un programma itinerante nel centro storico perugino tra

via della Viola e via Alessi.

Attraverso un percorso artistico multidisciplinare che mette al centro

dell’attenzione la scena artistica del Lago Trasimeno per intero,

l’obiettivo di Humus Winter Edition 2024 sarà quello di raccontare,

attraverso l’arte, la storia del territorio lacustre nel cuore del

capoluogo umbro. Non solo concerti ma: musica, arte, divulgazione storica,

letteratura, gastronomia e attività all’aria aperta come espressioni di un

territorio nascosto, meraviglioso e troppo spesso dimenticato. Tanti gli

ospiti presenti negli eventi in programma, molteplici gli argomenti

affrontati.

L’evento avrà inizio sabato mattina alle ore 9.00, in Piazza del Duca, con

un trekking urbano alla scoperta della Perugia Etrusca intitolato “Phersna:

paesaggi antichi” a cura di “Le Storie di Loz”. Nella stessa piazza alle

10.00 partirà il tour cicloturistico guidato dall’associazione “FIAB

Perugia Pedala”; un breve percorso in bicicletta alla portata di tutti fra

le vie del centro storico. Al termine delle due attività, per le quali è

necessario prenotarsi, seguirà un pranzo rustico presso l’osteria “Il Gufo”.

Il festival prosegue nel pomeriggio sempre in via della Viola con, alle

16.00, nello “Spazio Modu” si svolgerà un doppio appuntamento

storico-letterario sul Trasimeno. In apertura lo storico Giovanni Riganelli

con un approfondimento intitolato “Di pesce e di grano: l’importanza del

Lago Trasimeno nella Perugia dei secoli XIII e XIV” mentre a seguire un

dialogo tra Fabiola Marchesi e Gianfranco Zampetti (moderato da Lucia

Baldassarri) dal nome “Questioni dialettali tra il Lago Trasimeno e

Perugia”.

Successivamente il festival si sposta in via Alessi: al “Porco Rosso ARCI”

dove sarà presentato alle 18.30 il libro “Viva la scena vivace. Foto di

gruppo con adolescente” di Emiliano Pinacoli. Al contempo, all’interno

degli spazi del locale avrà luogo lo “SWAP Party”: un evento di scambio

sociale di abbigliamento organizzato e promosso dal circolo “Legambiente

Perugia e Valli del Tevere”.

Alle 20.00, tramite prenotazione, sarà possibile cenare all’osteria “Il

Gufo” per poi spostarsi nuovamente al “Porco Rosso ARCI” per l’evento

conclusivo. Alle 22.00 avrà inizio il concerto che vede protagonisti due

progetti musicali e un dj della scena locale. Prima “Vercingetorige”

(cantautorato elettronico), poi la band “Alcaline” (rock alternativo) e

infine il dj “Goldiluke”.

P R O G R A M M A I T I N E R A N T E

9.00 /13.00 • P. za del Duca (ritrovo)

Trekking Urbano • Le Storie di Loz

“𝗣𝗵𝗲𝗿𝘀𝗻𝗮: 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗵𝗶”

Escursione urbana rievocando il paesaggio antico culla della grande città

etrusca.

Lunghezza: 8 Km, Dslv: 250m, Costo: 15€

http://www.lestoriediloz.com/escursioni/phersna-paesaggi-antichi

10.00/13.00 • P.za del Duca (partenza)

Tour Cicloturistico • FIAB Perugia Pedala

“𝗟𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗺𝘂𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗯𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮”: percorso

ciclabile urbano alla portata di tutti.

Lunghezza: 12 km, Dslv