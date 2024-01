Comunicato Stampa_SICUREZZA IDRAULICA, MAGGIORANZA MUN. XV: “CHIESTO CONSIGLIO STRAORDINARIO SU PRIMA PORTA”

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 *SICUREZZA IDRAULICA, MAGGIORANZA MUN. XV: “CHIESTO CONSIGLIO STRAORDINARIO

SU PRIMA PORTA”*

“A gennaio 2020 il gruppo Pd, allora all’opposizione, chiese la

convocazione di un Consiglio Straordinario per fare il punto sul rischio

idraulico e idrogeologico del quartiere di Prima Porta, colpita nel 2014

dall’alluvione.

Alla presenza dell’Assessore Regionale Mauro Alessandri, che confermò il

finanziamento di oltre mezzo milione di euro per i lavori di pulizia della

“marana”, e il documento sottoscritto dalle altre forze di opposizione e

votato all’unanimità, il Consiglio si concluse positivamente con

l’obiettivo comune di tenere alta l’attenzione su un tema, quello del

risanamento idraulico, da sempre prioritario per questo territorio.

Oggi, a dieci anni dall’evento e a quattro dall’ultimo consiglio

straordinario, non più come opposizione ma come maggioranza, sentiamo la

responsabilità di rinnovare in Consiglio Municipale l’impegno che

quotidianamente mettiamo su questo tema, a tutela della nostra Comunità e

dei nostri quartieri.

Per questo, proprio come all’epoca, oltre a tutti gli altri attori

coinvolti nella prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico del

quadrante, anche questa volta sarebbe importante la presenza dell’attuale

Assessora regionale ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi, che potrà

aggiornarci sugli interventi e gli investimenti relativi al fosso della

“marana”, così come anche quella dell’Assessora capitolina, Ornella

Segnalini, per fare il punto insieme sul piano di risanamento idraulico di

Via Procaccini. Solo lo sforzo congiunto e trasversale tra Istituzioni,

senza rimbalzi di responsabilità, sarà davvero utile per proseguire a

lavorare quotidianamente a servizio delle nostre Comunità anche su

problematiche complesse come questa.”

Così in una nota i Capigruppo di maggioranza Claudio Marinali (PD),

Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Sara Martorano (Lista Civica

Gualtieri), Alfonso Rago (Roma Futura).

Roma, 24 gennaio 2024

Uff. Stampa

Daniele Torquati

Presidente Municipio Roma XV

