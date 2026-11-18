(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Domande entro il 23 dicembre per entrare in graduatoria. Approvato anche il nuovo disciplinare d'uso, con regole più flessibili per la gestione degli orti
Possono partecipare i cittadini che abbiano compiuto 65 anni, siano residenti a Livorno e non possiedano, detengano o utilizzino terreni agricoli nella provincia di Livorno. Inoltre, né i richiedenti né gli altri componenti del loro nucleo familiare devono essere assegnatari di altri orti ottenuti tramite procedura pubblica nella provincia. Anche il requisito relativo alla disponibilità di terreni agricoli deve essere rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare.
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:
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Età: da 1 punto per i cittadini di 65 anni fino a 16 punti per quelli dagli 80 anni in su; *
Richiedente che vive solo: 6 punti; *
Presenza nel nucleo familiare di altri componenti con invalidità civile al 100%: 5 punti per ciascuna persona, fino a un massimo di 10 punti.
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170 destinati agli anziani; *
72 destinati ai nuclei familiari; *
5 riservati al Servizio Sociale Professionale.
La graduatoria degli anziani del 2022 è ormai esaurita. Il nuovo bando consentirà quindi di formare una graduatoria da utilizzare per assegnare progressivamente gli appezzamenti che si libereranno a seguito di rinuncia, revoca o decesso dell'assegnatario. Non si tratta, pertanto, dell'assegnazione immediata di 170 orti, ma della costituzione di una graduatoria dalla quale attingere in base alle disponibilità.
Resta invece valida la precedente graduatoria relativa ai nuclei familiari. Tutte le assegnazioni, sia quelle già in essere sia quelle future, avranno scadenza il 13 maggio 2029, salvo cessazioni anticipate.
Insieme al bando è stato approvato anche un nuovo Disciplinare d'uso degli orti sociali (in allegato), che sostituisce integralmente quello del 2022 e si applica a tutti gli assegnatari, attuali e futuri. Il documento introduce maggiore flessibilità nella gestione degli orti, pur mantenendo il principio della coltivazione personale e stabilendo modalità e limiti per il ricorso all'aiuto di altre persone. Gli assegnatari potranno infatti avvalersi occasionalmente dell'aiuto di altre persone tesserate che, in caso di impedimento temporaneo, potranno occuparsi della coltivazione anche in assenza del titolare, per un massimo di 15 giorni consecutivi. Per impedimenti più prolungati, dovuti a motivi documentabili, sarà possibile richiedere un'autorizzazione alla sostituzione temporanea per un periodo complessivo fino a 90 giorni, comprensivo dell'eventuale aiuto iniziale, prorogabile una sola volta per ulteriori 30 giorni. Le persone con disabilità certificata potranno invece avvalersi di un accompagnatore autorizzato, che dovrà operare in loro presenza. Resta fermo l'obbligo di coltivare personalmente l'orto e mantenerlo in buono stato. I prodotti raccolti saranno destinati esclusivamente al consumo personale e familiare e non potranno essere venduti. Sono inoltre vietati il subaffitto, l'impiego di manodopera retribuita, la realizzazione di strutture abusive e l'utilizzo di prodotti chimici potenzialmente inquinanti. È previsto anche il pagamento di una quota annuale di gestione, da versare entro il 28 febbraio, pena la possibile revoca dell'assegnazione. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze di coltivazione e, in caso di due violazioni accertate e formalmente segnalate, sarà avviato il procedimento di revoca. Il nuovo disciplinare regola infine gli orari di accesso, l'utilizzo del parcheggio, la gestione dei rifiuti e la partecipazione degli assegnatari alle assemblee.
Bando e disciplinare in allegato.
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