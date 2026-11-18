Teheran denuncia una campagna di disinformazione dopo le notizie diffuse dalla CNN su un presunto piano contro funzionari dell’amministrazione Trump. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dichiara di non ritenere imminente una minaccia contro Washington. Il giorno precedente era intervenuto anche il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.

TEHERAN-NEW YORK, 18 novembre 2026 – La missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite ha respinto le informazioni diffuse dalla CNN su un presunto piano di attentato contro esponenti dell’amministrazione americana a Washington. Secondo l’emittente, l’intelligence statunitense avrebbe raccolto indicazioni su possibili preparativi iraniani per un attacco mediante una bomba sporca o un’arma chimica. La rappresentanza di Teheran ha definito infondate queste ricostruzioni e denunciato una campagna di disinformazione che, a suo giudizio, potrebbe contribuire a giustificare nuove azioni militari contro il Paese.

La dichiarazione, riportata dall’agenzia iraniana IRNA il 18 novembre, segue la presa di posizione del presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, intervenuto il giorno precedente. Sul versante americano, il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato di non ritenere imminente un attacco contro la capitale. Le sue parole aggiungono una valutazione pubblica del rischio a una controversia nata da informazioni attribuite a fonti d’intelligence.

Al centro della vicenda resta l’inchiesta pubblicata dalla CNN il 16 novembre, basata sulle testimonianze di sette funzionari statunitensi non identificati. Secondo il servizio, gli apparati americani avrebbero raccolto informazioni su possibili attacchi contro alti esponenti dell’amministrazione Trump. La ricostruzione ha provocato reazioni politiche e diplomatiche, mentre rimangono da chiarire la consistenza delle segnalazioni e l’eventuale esistenza di preparativi operativi.

La missione iraniana all’ONU denuncia una campagna di disinformazione

Nella dichiarazione diffusa da IRNA, la missione permanente iraniana ha respinto le accuse relative alla presunta bomba sporca e sostenuto che la circolazione di queste notizie contribuisca a creare un clima favorevole a ulteriori aggressioni contro la Repubblica islamica. La rappresentanza ha collegato la vicenda anche a un articolo del New York Times sulle dighe e sulle infrastrutture idriche iraniane. Secondo Teheran, le due ricostruzioni giornalistiche contribuirebbero a costruire una rappresentazione ostile dell’Iran e a fornire possibili giustificazioni politiche per nuove iniziative militari.

La missione ha richiamato il diritto internazionale umanitario, affermando che eventuali attacchi deliberati contro dighe civili e infrastrutture idriche potrebbero costituire gravi violazioni delle norme applicabili ai conflitti armati. Ha inoltre sostenuto che chi ordina, pianifica o realizza attacchi illegali contro tali strutture può essere chiamato a risponderne penalmente. Queste affermazioni esprimono la posizione della rappresentanza iraniana sulle responsabilità che potrebbero derivare da un’eventuale escalation.

L’accostamento alle infrastrutture idriche amplia il confronto diplomatico alle possibili conseguenze umanitarie di nuove operazioni militari. La missione ha infine ribadito il diritto dell’Iran a difendersi da eventuali aggressioni nel rispetto del diritto internazionale, inserendo la contestazione del servizio della CNN nel più ampio quadro delle tensioni con gli Stati Uniti.

Ghalibaf accusa i media di alimentare la propaganda di guerra

La posizione della missione segue quella del presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, che il 17 novembre aveva contestato il servizio della CNN attraverso un messaggio sulla piattaforma X. Ghalibaf ha respinto la ricostruzione sul presunto attentato e accusato alcuni mezzi d’informazione americani di contribuire alla preparazione dell’opinione pubblica a nuove iniziative ostili contro l’Iran. Ha utilizzato espressioni particolarmente dure, richiamando la propaganda di guerra e mettendo in discussione l’indipendenza dei media statunitensi.

Le due reazioni convergono nel respingere le accuse, con accenti differenti. Ghalibaf ha concentrato il proprio intervento sul ruolo politico dell’informazione, mentre la missione all’ONU ha insistito sulle possibili conseguenze internazionali della diffusione delle notizie e sui principi del diritto internazionale. Entrambi attribuiscono alla vicenda un significato che va oltre il contenuto della singola inchiesta giornalistica.

L’origine delle accuse, nell’inchiesta CNN del 16 novembre

Il servizio della CNN, firmato da Katie Bo Lillis, Zachary Cohen, Natasha Bertrand e Kristen Holmes, si basa sulle dichiarazioni di sette funzionari statunitensi a conoscenza di informazioni raccolte dagli apparati d’intelligence. Secondo queste fonti, l’Iran starebbe esaminando possibili modalità per colpire alti funzionari dell’amministrazione Trump a Washington. Le ipotesi riportate comprendono l’impiego di una bomba sporca oppure di un’arma chimica.

Una bomba sporca utilizza esplosivi convenzionali per disperdere materiale radioattivo. I suoi effetti dipendono dall’esplosione e dalla contaminazione provocata dalla dispersione, mentre un’arma chimica impiega sostanze tossiche per danneggiare le persone. Le due ipotesi richiedono quindi valutazioni distinte sulle capacità necessarie per realizzare un attacco e sulle sue possibili conseguenze.

La CNN ha riferito che le informazioni sarebbero oggetto di valutazioni differenti all’interno degli apparati statunitensi. Alcuni funzionari avrebbero espresso dubbi sulla capacità dell’Iran di realizzare un’operazione di tale complessità sul territorio americano. Altri avrebbero sottolineato la necessità di considerare seriamente le segnalazioni ricevute.

L’emittente non ha pubblicato documenti riservati o altri elementi che consentano una verifica indipendente dei presunti preparativi. Le testimonianze anonime costituiscono la base principale della ricostruzione. Per valutarne la portata occorre quindi distinguere le informazioni raccolte, le interpretazioni degli apparati e l’eventuale individuazione di un piano operativo concreto.

Rubio dichiara di non ritenere imminente un attacco

Il 18 novembre, rispondendo ai giornalisti a Manila, Marco Rubio ha dichiarato di non ritenere imminente una minaccia contro Washington. Secondo Reuters, il segretario di Stato è stato interrogato direttamente sulle informazioni diffuse dalla CNN e sulla possibilità di un attacco iraniano nella capitale federale. Rubio ha risposto di non essere preoccupato per un attentato imminente e ha aggiunto che il governo americano rimane costantemente impegnato nell’individuazione dei rischi per la sicurezza degli Stati Uniti.

La sua dichiarazione fornisce una valutazione del pericolo immediato e lascia aperto il lavoro di analisi delle informazioni raccolte. La Casa Bianca aveva già fornito alla CNN una precisazione sul livello della minaccia. La portavoce Lauren Bis aveva affermato che l’amministrazione monitora tutti i potenziali rischi e che al momento non risultano minacce credibili contro il territorio statunitense.

Il presidente Donald Trump aveva invece dichiarato il 17 novembre che Washington stava esaminando le informazioni sul presunto piano iraniano. Interrogato sulle possibili conseguenze di un attacco, aveva avvertito che Teheran avrebbe pagato un prezzo estremamente elevato, esprimendo al tempo stesso la speranza che non vi fosse alcuna minaccia imminente. Le dichiarazioni americane combinano quindi il monitoraggio delle segnalazioni con una valutazione pubblica che, per il momento, esclude un pericolo immediato.

Le questioni ancora aperte

La risposta della missione iraniana all’ONU porta la controversia sul piano diplomatico e associa la contestazione delle accuse al timore di nuove azioni militari. Per Teheran, la diffusione delle notizie potrebbe contribuire a preparare il terreno politico a un’escalation. Sul versante americano, la vicenda solleva il problema di come comunicare informazioni di sicurezza potenzialmente gravi quando gli elementi su cui si basano rimangono riservati. Le ipotesi relative ad armi radiologiche o chimiche hanno un forte impatto pubblico e richiedono particolare precisione nella descrizione del rischio.

Le parole di Rubio circoscrivono la valutazione attuale di Washington, mentre resta aperta la questione della fondatezza delle informazioni attribuite all’intelligence. I prossimi sviluppi dipenderanno dall’eventuale diffusione di nuovi elementi, dalle ulteriori valutazioni delle autorità americane e dalle iniziative diplomatiche delle parti. Allo stato delle informazioni pubbliche, è possibile ricostruire le accuse e le risposte ufficiali, mentre l’esistenza del presunto piano rimane da accertare.

Fonti: CNN; IRNA; Reuters; Associated Press.