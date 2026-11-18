(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Entrambi gli appuntamenti hanno al centro "Metroquadrato", una performance teatrale ideata e interpretata da Valeria Benedetta Covella e Sophia Giacoia, nata da un percorso di ricerca sviluppato a partire da un esercizio sperimentato durante il laboratorio teatrale realizzato dall'associazione Citte Citte e finanziato dal Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale attraverso il Bando GALI 2026.
Al centro della rappresentazione c'è il rapporto tra spazio, tempo e libertà, esplorato attraverso l'incontro di due esistenze all'interno di un perimetro ristretto. Le due performer si muovono inizialmente in condizioni differenti, ma accomunate dallo stesso ritmo temporale. Una figura percorre i margini e le diagonali di un quadrato, seguendo regole geometriche rigide e ripetitive; l'altra si muove all'esterno, esplorando lo spazio con maggiore libertà. A scandire i movimenti è il battito costante di un metronomo, metafora del tempo che accompagna la vita. L'equilibrio iniziale si modifica quando la figura esterna attraversa il confine ed entra nel quadrato. Lo spazio diventa così luogo di incontro, confronto e relazione: la sfida tra i corpi si trasforma progressivamente in un gioco condiviso, mentre l'accelerazione del tempo alimenta la tensione scenica.
Al termine delle rappresentazioni è prevista la proiezione di un breve filmato che documenta il lavoro svolto durante il laboratorio all'interno della struttura penitenziaria, restituendone il percorso formativo ed esperienziale.