(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “L’approvazione da parte del CIPESS del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020, con una dotazione complessiva di oltre 132 milioni di euro destinati all’Umbria, rappresenta un risultato importante e un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione concreta che la Lega e il Governo riservano alla nostra regione. Si tratta di risorse fondamentali per sostenere investimenti strategici in settori determinanti per il futuro del territorio: sviluppo economico, competitività delle imprese, ricerca, innovazione, prevenzione sismica e politiche occupazionali e sociali.
Ringrazio il sottosegretario Alessandro Morelli per il lavoro portato avanti e per l’attenzione dimostrata nei confronti dell’Umbria. Il Governo ha fatto la propria parte, mettendo a disposizione risorse importanti per la nostra regione. Ora spetta all’amministrazione regionale dimostrare di essere all’altezza di questa opportunità, mettendo in campo capacità di programmazione, concretezza e visione, affinché questi finanziamenti vengano utilizzati nel modo più efficace e si traducano in interventi reali a beneficio dei cittadini e del sistema economico umbro”.
Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, Segretario regionale Lega Umbria