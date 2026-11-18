(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Notizia di ieri: a Torino alcune famiglie sono state multate per aver, il
25 aprile, deposto un fiore alle lapidi dei partigiani, quei partigiani che
hanno sacrificato la loro vita per combattere la dittatura fascista e
portare la democrazia nel nostro paese. Le lapidi erano nell'area del
centro sociale Askatasuna e quindi per depositarvi i fiori era necessario
uscire dal corteo autorizzato.
Notizia di quattro giorni fa: Pino Rauti noto neofascista italiano che, a
soli 17 anni fece parte della Guardia Nazionale Repubblicana della RSI, per
entrare successivamente nel Msi e fondare poi il gruppo di estrema destra
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