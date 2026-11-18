(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Domani, giovedì 19 novembre, l’on. Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, effettuerà una visita istituzionale a porte chiuse presso il centro di accoglienza di Monastir, in provincia di Cagliari.
Al termine della visita, alle ore 11.30, è previsto un punto stampa davanti all’ingresso della struttura. Giornalisti e operatori sono invitati a presenziare al punto stampa. Non è previsto l’accesso degli organi di informazione all’interno del centro.