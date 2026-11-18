NATO presenza militare americana in Europa: Elbridge Colby, responsabile della politica del Pentagono, conferma la revisione dello schieramento USA entro il 1° dicembre e chiede agli alleati maggiori responsabilità nella difesa.

BRUXELLES, 18 novembre 2026 – Il futuro della presenza militare americana in Europa entra in una fase decisiva. Gli Stati Uniti puntano a completare entro il 1° dicembre la revisione del proprio schieramento nel continente, mentre gli alleati della NATO cercano di capire quali conseguenze potrebbe avere un eventuale trasferimento di uomini e capacità militari verso altre aree strategiche. Colby non ha annunciato riduzioni specifiche legate alla revisione in corso. Il confronto svoltosi il 17 novembre a Bruxelles ha però chiarito l’orientamento di Washington, che chiede all’Europa maggiori responsabilità per la propria difesa e una diversa distribuzione degli impegni all’interno dell’Alleanza.

A delineare questa impostazione è stato Elbridge Colby, responsabile della politica del Pentagono, intervenuto nella capitale belga in occasione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Rispondendo ai giornalisti, Colby ha confermato di confidare nel rispetto della scadenza del 1° dicembre per la conclusione della revisione avviata a giugno dal segretario alla Difesa Pete Hegseth. Non ha tuttavia precisato se il processo comporterà una diminuzione dei militari americani in Europa, né quali Paesi o reparti potrebbero essere interessati.

La questione riguarda un dispositivo militare che, secondo i dati riportati da Reuters, comprende circa 80.000 militari statunitensi nel continente. Il suo eventuale ridimensionamento avrebbe implicazioni operative che vanno dalla disponibilità di forze rapidamente impiegabili alla capacità di sostenere le attività di deterrenza e difesa sul fianco orientale della NATO. Per gli alleati conteranno quindi la consistenza delle unità e le funzioni che queste svolgono nella pianificazione e nelle operazioni comuni.

Washington guarda all’Indo-Pacifico, l’Europa chiede certezze

Colby ha spiegato che gli Stati Uniti intendono distribuire le proprie risorse militari in funzione delle priorità nazionali, indicando in particolare l’Indo-Pacifico e l’emisfero occidentale. Washington chiede agli alleati europei di assumere un ruolo maggiore nella difesa convenzionale del continente, così da consentire alle forze americane di rispondere anche agli impegni in altre regioni.

Il riferimento è a una NATO nella quale gli Stati europei dispongano di capacità convenzionali più solide e siano meno dipendenti dall’intervento americano. Per raggiungere questo obiettivo serviranno investimenti e tempi di produzione industriale adeguati, insieme a maggiori disponibilità di munizioni, sistemi di difesa aerea, capacità logistiche e coordinamento operativo. La capacità di sostituire alcune funzioni oggi assicurate dagli Stati Uniti dipenderà dalla progressiva disponibilità di questi mezzi e servizi.

Su tali aspetti si concentrano le preoccupazioni degli alleati. Prima della riunione, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva dichiarato di attendersi maggiori chiarimenti nelle settimane successive. Berlino considera possibili cambiamenti nella consistenza delle forze statunitensi, ma sottolinea che al momento mancano elementi concreti sufficienti per valutarne la portata.

La Germania ospita circa 35.000 militari americani, la presenza statunitense più consistente in Europa. Fonti militari europee citate da Reuters hanno ipotizzato il possibile trasferimento di una brigata, pari a circa 5.000 uomini, verso l’Asia o verso aree più vicine al fianco orientale dell’Alleanza. Queste ipotesi restano subordinate alle decisioni sulla revisione e alla successiva definizione degli spostamenti.

Per i governi europei, la priorità è evitare che eventuali trasferimenti producano lacune nelle capacità di difesa prima che gli alleati siano in grado di compensarle. La revisione americana apre quindi un confronto sulla distribuzione delle forze e sul modo in cui la NATO dovrà organizzare la propria sicurezza nei prossimi anni. Il calendario degli eventuali cambiamenti sarà determinante per consentire agli europei di adeguare i propri programmi.

Il nodo dell’industria militare e degli acquisti europei

Il confronto di Bruxelles ha fatto emergere anche una seconda questione destinata a incidere sui rapporti transatlantici, quella del ruolo delle imprese americane nel rafforzamento dell’industria europea della difesa. Colby ha riconosciuto la necessità che i cittadini europei beneficino dell’aumento della spesa militare nei rispettivi Paesi. Ha però messo in guardia gli alleati dalla possibilità di utilizzare i nuovi investimenti per escludere i fornitori statunitensi dalle commesse di armamenti.

Il responsabile del Pentagono ha citato espressamente gli F-35, sostenendo l’importanza dei sistemi americani per la sicurezza del continente. Ha inoltre precisato che Washington è disponibile a forme di collaborazione industriale e considera possibile una produzione distribuita tra partner, purché il rapporto rimanga equilibrato.

Questa posizione mette in evidenza la tensione tra la richiesta americana di una maggiore autonomia militare europea e l’interesse degli Stati Uniti a conservare un ruolo rilevante nel mercato degli armamenti del continente. L’aumento della spesa europea apre infatti opportunità per produttori su entrambe le sponde dell’Atlantico e rende più importante la definizione delle condizioni di accesso ai programmi.

Per l’Unione europea, impegnata a rafforzare la propria base industriale e a ridurre alcune dipendenze strategiche, la scelta delle forniture riguarda anche la disponibilità delle tecnologie, la capacità produttiva, i tempi di consegna e la possibilità di mantenere operativi i sistemi militari durante una crisi. Sono elementi che incidono sull’effettiva capacità degli alleati di assumere maggiori responsabilità nella difesa del continente.

Ucraina, oltre 10 miliardi di dollari impegnati attraverso PURL e forniture americane

La discussione sulla presenza statunitense si è intrecciata con quella sul sostegno all’Ucraina. Nella conferenza stampa successiva alla riunione del Gruppo di contatto, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha riferito nuovi impegni per sistemi di difesa aerea, missili, munizioni e droni, oltre a ulteriori finanziamenti per PURL, il meccanismo con cui gli alleati finanziano l’acquisto di equipaggiamenti statunitensi destinati a Kiev.

Secondo Rutte, gli alleati hanno complessivamente impegnato più di 10 miliardi di dollari attraverso PURL e il sistema statunitense di vendite militari estere per l’Ucraina. La cifra riguarda gli impegni assunti nell’ambito dei due strumenti. La disponibilità effettiva degli equipaggiamenti per le forze ucraine dipende poi dai tempi di approvvigionamento e consegna.

Il segretario generale ha insistito sulla necessità di mantenere il sostegno a Kiev anche oltre l’inverno, sottolineando che la capacità ucraina di difendersi rimarrà essenziale anche nell’eventualità di un accordo di pace. La Germania e la Norvegia hanno inoltre annunciato un nuovo intervento per finanziare forniture americane destinate alla difesa aerea ucraina, con particolare attenzione ai missili PAC-2 e PAC-3 impiegati dai sistemi Patriot. Pistorius ha quantificato in circa 300 milioni di dollari il contributo tedesco al pacchetto.

Berlino sta lavorando anche all’integrazione tra il sistema IRIS-T e il NASAMS norvegese, oltre a prevedere ulteriori forniture di radar e munizionamento. Il ministro tedesco ha richiamato gli altri alleati alla necessità di contribuire con le proprie disponibilità di sistemi e missili antiaerei, in una fase in cui la protezione dello spazio aereo resta una priorità per Kiev.

Nella stessa conferenza stampa, Rutte ha parlato della costruzione di una «NATO 3.0», nella quale un’Europa e un Canada più forti dovrebbero contribuire a un’Alleanza complessivamente più solida. Il segretario generale ha però osservato che il peso del sostegno all’Ucraina continua a ricadere in misura particolarmente elevata su un numero limitato di Paesi. Ampliare la partecipazione degli alleati resta quindi parte del confronto sulla distribuzione degli impegni.

La revisione e le decisioni sullo schieramento

La data del 1° dicembre è il prossimo passaggio da osservare, perché costituisce la scadenza entro cui Colby auspica di completare la revisione. Le conseguenze per la presenza militare americana dipenderanno dalle decisioni che seguiranno. Per valutarle sarà necessario conoscere le unità eventualmente interessate, le destinazioni dei trasferimenti, i tempi di attuazione e le capacità che Washington manterrà a disposizione della NATO.

Il confronto di Bruxelles ha comunque reso più esplicito il cambiamento in corso. Gli Stati Uniti chiedono all’Europa di rafforzare la propria difesa convenzionale, continuano a considerare strategico il mercato europeo degli armamenti e intendono riservare maggiore attenzione militare ad altre regioni del mondo. Gli alleati europei, nel frattempo, devono sostenere l’Ucraina e prepararsi a responsabilità crescenti mentre attendono di conoscere la configurazione futura della presenza americana.

La tenuta del riequilibrio transatlantico dipenderà dalla capacità di coordinare gli eventuali spostamenti statunitensi con la disponibilità delle nuove capacità europee. Saranno questi tempi, insieme alla distribuzione delle funzioni operative, a determinare se la NATO riuscirà a mantenere la continuità della propria difesa durante il cambiamento.

Fonti: NATO – Conferenza stampa del 17 novembre 2026: Trascrizione ufficiale NATO; Reuters – Dichiarazioni di Elbridge Colby: Articolo Reuters del 17 novembre 2026