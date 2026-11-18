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«La decisione di Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi di trasferire in Ruanda persone migranti cui è stato negato l'asilo rappresenta un altro grave passo indietro dell'Europa. Siamo su un pericoloso piano inclinato: a quando anche la deportazione di "cittadini indegni"? Non si possono esternalizzare i diritti umani, né deportare le proprie responsabilità politiche, legali e morali». Così Marco Tarquinio, europarlamentare del gruppo S&D, commenta l'intesa raggiunta dai cinque Paesi Ue con il Paese africano.

«È particolarmente inquietante che questa scelta venga compiuta da Stati che hanno contribuito a costruire l'Europa dei diritti e dei doveri solidali. E che si affidi il destino di esseri umani a un Paese sul quale pesano denunce documentate di gravi violazioni dei diritti fondamentali e con il quale il Parlamento europeo ha chiesto di sospendere anche l'accordo sulle materie prime critiche per le responsabilità nella guerra in Congo. Non è questa l'Europa che abbiamo promesso di costruire. Governare le migrazioni è necessario, ma significa aprire canali legali e sicuri, stringere accordi di cooperazione paritaria con i Paesi di origine, garantire procedure giuste e rimpatri rispettosi della dignità umana. L'Europa – conclude Tarquinio – non ritroverà sicurezza tradendo i propri principi, ma tornando a praticarli».

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