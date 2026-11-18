(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Sociale. Costituito l'Ats di Legnago. Assessore Roma "25 Comuni fanno squadra per il sociale"
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Sociale. Costituito l'Ats di Legnago. Assessore Roma "25 Comuni fanno squadra per il sociale"
(AVN) – Venezia, 17 novembre 2026
Si è costituito l'Ambito Territoriale Sociale VEN 21 – Legnago, con la firma dell'atto costitutivo del nuovo Consorzio "Adige per il Sociale", sottoscritto dai rappresentanti dei 25 Comuni aderenti. Un percorso che ha portato le amministrazioni a dotarsi di un nuovo organismo stabile, autonomo e con personalità giuridica, in grado di gestire in forma associata i servizi sociali del territorio. Alla presidenza del Consiglio di amministrazione è stato nominato Giorgio Malaspina.
"Un passo importante per il futuro del welfare veneto, perché dimostra che fare rete tra amministrazioni non è soltanto una scelta organizzativa, ma un investimento concreto nella qualità dei servizi e nella capacità di prendersi cura delle persone – ha sottolineato l'assessore regionale al Sociale, Paola Roma-. Con la costituzione del Consorzio 'Adige per il Sociale', 25 Comuni uniscono competenze, risorse e responsabilità per costruire risposte più efficaci e omogenee ai bisogni dei cittadini. È questo lo spirito con cui stiamo accompagnando la riorganizzazione del sistema degli Ambiti Territoriali Sociali: rafforzare il lavoro di squadra, valorizzare le specificità dei territori e garantire servizi sociali sempre più vicini alle famiglie e alle persone fragili".
"Un risultato che conferma come i territori stiano raccogliendo la sfida di costruire una governance più strutturata e condivisa delle politiche sociali. Gli altri Ambiti sono ormai in dirittura d'arrivo. È un processo che stiamo accompagnando valorizzando le diverse scelte organizzative: Venezia ha optato per la convenzione, Legnago per la forma del Consorzio, mentre Alta Padovana, Sona, Bassano-Asiago e Thiene hanno scelto la forma dell'azienda speciale consortile non economica. L'obiettivo comune è garantire una gestione solida, capace di mettere in rete i Comuni e rafforzare la programmazione".
A costituire il nuovo Consorzio sono i Comuni di Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea e Zevio.
(SOCIALE)
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