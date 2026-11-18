(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Libri di testo scontati del 50 per cento grazie al formato digitale, zaini più leggeri per tutelare la salute dei nostri figli e una didattica finalmente al passo con il resto d’Europa. Con l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola, all’esame del Senato, manteniamo l’impegno di abbattere i costi dell’istruzione che gravano sui bilanci domestici e spingiamo scuole e atenei verso la modernizzazione, impedendo nuove adozioni per i testi che non offriranno l’opzione elettronica a metà prezzo. È una misura di equità sociale che guarda al futuro: confidiamo nel sostegno di tutte le forze politiche e ci auguriamo che nessuno si schieri con gli interessi corporativi, perché davanti al diritto allo studio e al portafoglio dei cittadini si vede chi sta davvero dalla parte delle famiglie italiane e chi no”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.
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