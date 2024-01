(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *Uila-Uil: campagna social contro l’Autonomia Differenziata*

Si intitola “cinque risposte e cinque domande sull’autonomia differenziata”

la campagna che la Uila-Uil Basilicata ha lanciato sui social per

mobilitare la categoria dei lavoratori dell’agroalimentare e della

forestazione.

“Il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata – sottolinea il

segretario regionale Gerardo Nardiello – danneggia le regioni del Sud. Le

Regioni più ricche economicamente potrebbero trattenere parte dei tributi.

Lo Stato, a sua volta, si troverebbe a distribuire meno risorse alle altre

Regioni. Il Governo, tuttavia, dovrebbe stabilire i Livelli Essenziali di

Prestazione entro l’anno, anche se la proposta in merito non detta dei

criteri precisi”.

Nella campagna la Uila sottolinea i pericoli per la Sanità: le Regioni più

ricche potrebbero sostenere il proprio sistema sanitario con le risorse del

loro bilancio, aumentando il divario tra le Regioni più virtuose e le

Regioni più in difficoltà.

E per l’Istruzione – si sostiene – ci potremmo ritrovare con una concreta

possibilità di avere uno squilibrio in termini di formazione e con un

abbassamento radicale, per le Regioni più povere, della qualità

dell’istruzione.

Quanto alle altre materie come la sicurezza e la tutela del lavoro, le reti

di trasporto, la pianificazione territoriale, le Regioni più ricche

sarebbero avvantaggiate perché avrebbero più risorse da spendere anche per

quanto concerne le politiche del lavoro, le reti di trasporto, la

pianificazione territoriale. Le Regioni più povere, non avendo bilanci

floridi, non potrebbero affrontare le innumerevoli spese autonomamente.

Perché la Basilicata sarebbe penalizzata? Perché la Basilicata – afferma

Nardiello- è una regione con pochi abitanti, molto estesa, con grandi

problemi in materia sanitaria, scolastica, infrastrutturale, di dissesto

idrogeologico, e non ha la possibilità, come il Veneto o la Lombardia, di

far fronte economicamente a queste emergenze. Se le altre Regioni

decidessero di richiedere l’autonomia differenziata, la Basilicata andrebbe

in estrema difficoltà e i giovani continuerebbero a emigrare nelle Regioni

più ricche.

Ufficio Stampa UIL Basilicata

Via Napoli,3

85100 Potenza – Italia

*CLICCA QUI per visualizzare immagini per la stampa

*