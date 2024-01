Sondaggi: Donald Trump domina Nikki Haley a Granite State con il sostegno della maggioranza

(AGENPARL) - ROMA, 18 Gennaio 2024 - L’ex presidente Donald Trump domina lo sfidante alle primarie presidenziali ed ex governatore della Carolina del Sud, Nikki Haley nel New Hampshire, secondo due sondaggi pubblicati giorni prima delle primarie dello stato di Granite.

Il primo sondaggio è un sondaggio di Saint Anselm, pubblicato martedì, che mostra Trump con il sostegno della maggioranza, il 52%, nelle primarie repubblicane del New Hampshire. L’ex governatore della Carolina del Sud è al secondo posto, sotto di 14 punti con il 38% di sostegno.

Il governatore della Florida Ron DeSantis arriva al terzo posto, senza riuscire nemmeno a superare la doppia cifra, con il 6% di sostegno.

Haley detiene un vantaggio tra gli indipendenti – 52% contro il 37% di Trump – mentre Trump guida tra i repubblicani con un vantaggio di 40 punti su Haley.

L’indagine conclude infine che Trump ha ricevuto una spinta in seguito alla sua performance storica nei caucus dell’Iowa, passando dal 45% di sostegno all’inizio di gennaio al 52% – un movimento positivo di sette punti.

Anche Haley è migliorata nel sondaggio in seguito al continuo svuotamento del campo, passando dal supporto del 31% al supporto del 38% in una settimana. DeSantis è rimasto stagnante al 6%.

Il sondaggio di Saint Anselm è stato effettuato il 16 gennaio 2024 tra 1.398 probabili elettori repubblicani delle primarie del New Hampshire. Ha un margine di errore di ± 2,6%:

📊 2024 New Hampshire GOP Primary



• Trump — 52% (+14)

• Haley — 38%

• DeSantis — 6%

Among Republicans

• Trump — 65% (+40)

• Haley— 25%

Among Independents

• Haley — 52% (+15)

• Haley — 52% (+15)
• Trump — 37%

Un recente sondaggio di monitoraggio della Suffolk University/NBC10 Boston/Boston Globe racconta una storia simile, mostrando che Trump precede Haley, ancora una volta, di 14 punti, ottenendo il 50% di sostegno contro il suo 36%. Ancora una volta, DeSantis arriva terzo con solo il 6% di supporto.

Secondo la NBC Boston, questo sondaggio afferma che Trump “sta mantenendo la stabilità”.

Il sondaggio è stato condotto dal 16 al 17 gennaio 2024 tra 500 probabili elettori repubblicani alle primarie con un margine di errore di ± 4,4%:

📊 2024 New Hampshire GOP Primary



• Trump — 50% (+14)

• Haley — 36%

• DeSantis — 6%



Suffolk (A-) | 500 LV | 1/16-17 | ±4.4%

I risultati coincidono con la notizia che la campagna di DeSantis ha spostato la maggior parte delle sue risorse nella Carolina del Sud anziché nel New Hampshire, pochi giorni prima delle primarie dello Stato di Granite.

Nel frattempo, Trump ha criticato Haley durante un discorso a Portsmouth, nel New Hampshire, mercoledì sera, dicendo agli elettori che lei “conta su democratici e liberali per infiltrarsi nelle primarie repubblicane per metterla al vertice in questo stato – il che non sorprende dal momento che la sua campagna è finanziato dai democratici”.

I sostenitori di Haley, ha aggiunto, sono “a favore dell’amnistia, della Cina, dell’apertura dei confini, della guerra e di Biden”.

“Quindi, se vuoi un candidato che sia sostenuto da tutti i RINO, dai globalisti, dai Never Trumpers e dai maggiori donatori del Crooked Joe Biden, allora Nikki Haley è il tuo candidato”, ha aggiunto Trump.