*Nuovi posti letto a Terni, Pace: “Altro passo decisivo verso

l’integrazione sanitaria del territorio” *

“Dopo l’accordo di integrazione tra l’ospedale di Terni con quelli di Narni

e Amelia, l’apertura di 12 posti letto alla Domus Gratiae rappresenta un

ulteriore e decisivo passo in avanti nella direzione delle completa

integrazione sanitaria del territorio, uno degli obiettivi principali della

giunta Tesei e del lavoro di Fratelli d’Italia”. Così Eleonora Pace,

presidente della Terza Commissione Sanità in Regione e capogruppo regionale

di Fratelli d’Italia, che stamattina ha preso parte alla cerimonia di

inaugurazione dei dodici nuovi posti letto nella struttura di

Riabilitazione Intensiva e Territoriale “Domus Gratiae” di Terni.

“La scorsa settimana abbiamo ratificato l’intesa con l’ospedale di

Narni-Amelia – spiega Pace – oggi inauguriamo questi nuovi posti letto:

entrambi i processi saranno utili a decongestionare il Santa Maria di

Terni, in modo che l’ospedale possa lavorare sempre più senza l’affanno di

potenziali sovraffollamenti. L’obiettivo finale è poter contare su una rete

di strutture che rafforzino la presenza sul territorio e quindi potenzino i

servizi a favore del cittadino. L’appropriatezza delle prestazioni e la

rapida erogazione delle stesse si ottiene solo se la rete

ospedale-territorio funziona in maniera snella, ed è proprio su questo che

concentreremo gli sforzi nei prossimi mesi anche attraverso investimenti

sulle strutture, sull’implementazione del personale sanitario e su una

programmazione chiara e rispondente ai bisogni dei cittadini”.