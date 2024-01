(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 **Mondo Convenienza, addetti consegna-montaggio, intesa per contratto

nazionale merci-logistica. Soddisfazione dalla Regione**

/Scritto da Camilla Marotti, mercoledì 17 gennaio 2024 alle 18:48/

La notizia arriva dal tavolo nazionale su Mondo Convenienza e in Toscana

riguarda i lavoratori di Campi Bisenzio, Pisa e Grosseto. Da marzo le ditte

che svolgono servizi di consegna-montaggio mobili applicheranno il

contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto Merci e

Spedizione.

Soddisfazione da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali

di Eugenio Giani, che per mesi ha seguito la vertenza iniziata proprio in

Toscana: “Con l’intesa raggiunta si trova finalmente uno sbocco concreto

e positivo alla vertenza. Con il passaggio al contratto merci e logistica

tutti i lavoratori impiegati nel servizio di montaggio e trasporto

beneficeranno di un miglioramento netto delle proprie condizioni in termini

diritti e salario e si superano definitivamente le forzature contenute dal

regolamento aziendale unilaterale. Voglio ringraziare le organizzazioni

sindacali nazionali per il grande lavoro svolto al tavolo e le aziende che

hanno finalmente compreso le nostre ragioni. Felice che ancora una volta la

Toscana, intesa come comunità toscana con organizzazioni sindacali e

istituzioni toscane, abbia contribuito a migliorare le condizioni di vita

oltreché di lavoro di migliaia di lavoratori in tutta Italia”.