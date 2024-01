Musica Insieme – Tamburini concerti gennaio/febbraio 2024

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 I CONCERTI 2023|2024

XXXVII edizione

Teatro Auditorium Manzoni (Via de’ Monari 1/2, Bologna)

Le foto degli Artisti sono disponibili al seguentehttps://drive.google.com/drive/folders/1PJ8aJKtiTE1F6u1TLpR-UrVQWXQAUo6g?usp=drive_linklink (https://drive.google.com/drive/folders/1ShMGZF09hvNWOtTc0w8bM8Vap6S1mpIw?usp=drive_link) :

Lunedì 29 gennaio 2024 ore 20.30

I SOLISTI AQUILANI

GILLES APAP violino solista e direttore

Musiche di Kreisler, Mendelssohn, Rota,

Fauré, Tradizionale, Privat, Enescu

Un nuovo arrivo e un atteso ritorno sul palco di Musica Insieme: i Solisti Aquilani incontrano Apap, definito da Yehudi Menuhin “il musicista del XXI secolo”

Lunedì 12 febbraio 2024 ore 20.30

LUCAS DEBARGUE pianoforte

Musiche di Fauré, Beethoven, Chopin

“Prima volta” a Bologna del pianista e compositore francese, anticonformista e antidivo che ha conquistato il pubblico delle sale da concerto di tutto il mondo

BIGLIETTERIA

I biglietti, da € 10 a € 60, sono disponibili presso Bologna Welcome,https://www.vivaticket.com/it/search?q=FONDAZIONE%20MUSICA%20INSIEMEonline (https://www.vivaticket.com/it/search?q=musica%20insieme%20manzoni) https://www.vivaticket.com/it/search?q=FONDAZIONE%20MUSICA%20INSIEMEsul sito (https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/musica%20insieme%20bologna) http://www.vivaticket.it (https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/musica%20insieme%20bologna) e nei punti vendita convenzionati. Il giorno del concerto, vendita biglietti presso il Teatro Manzoni a partire dalle ore 17.

_______________________________________________________

MIA – MUSICA INSIEME IN ATENEO 2024

XXVI edizione

DAMSLAB / Auditorium

Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b – Bologna

Le foto degli artisti sono disponibili al seguente link (https://drive.google.com/drive/folders/1s_5fiKdzI1QHdhpZ8NsEEfNmfa3_RENs?usp=sharing) :

Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 19.30

UN DIALOGO ROMANTICO

Alessandro Marangoni pianoforte

Musiche di Rossini, Chopin

Vincitore nel 2023 dell’International Classical Music Award (ICMA), il più importante premio europeo per la classica, Marangoni presenta il Dialogo romantico fra i “peccati di vecchiaia” di Rossini e la libertà delle pagine di Chopin.

Mercoledì 7 febbraio 2024 ore 19.30

RISING STARS

Satèn Saxophone Quartet

Musiche di Lago, Borodin, Piazzolla, Maslanka, Bartók

“Satèn” come il raso, un tessuto fine e morbido: tutte caratteristiche che possono rispecchiarsi anche in quelle del suono, ed in particolare quello che il quartetto di sassofoni ferrarese presenterà come astro nascente per MIA 2024.

Mercoledì 21 febbraio 2024 ore 19.30

L’ATENEO PER L’ATENEO

Collegium Musicum Almae Matris

Isabella Ricci pianoforte

Alissia Venier direttrice

Musiche di Mozart, Fauré/Messager, Respighi

Un concerto dalla forte componente femminile quello de L’Ateneo per l’Ateneo, che vedrà la giovane ma già esperta direttrice d’orchestra Alissia Venier alla guida dei musicisti del Collegium Musicum Almae Matris in quello che è un appuntamento consolidato di MIA.

BIGLIETTERIA

Posto unico € 10

Ingresso gratuito per tutti gli studenti e per il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna, su presentazione del proprio badge.

Biglietti disponibili online (https://www.vivaticket.com/it/search?q=musica%20insieme%20in%20ateneo), a Bologna Welcome e nei punti vendita del circuito Vivaticket e il giorno del concerto a partire dalle 18,30

nel foyer del DAMSLab / Auditorium.

Per informazioni: Fondazione Musica Insieme

http://www.musicainsiemebologna.it (https://www.musicainsiemebologna.it/) (https://www.musicainsiemebologna.it/)

App “Musica Insieme” disponibile su App Store e Google Play (https://musicainsieme.eu/download)