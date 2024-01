(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 **I 150 anni del Mercato di Sant’Ambrogio, il presidente Giani all’evento

conclusivo**

/Scritto da Chiara Bini, domenica 14 gennaio 2024 alle 17:23/

Evento conclusivo oggi delle celebrazioni per il 150° anniversario del

Mercato di Sant’Ambrogio al quale ha partecipato il presidente Eugenio

Giani.

Cultura, gastronomia e solidarietà in una serie di iniziative speciali

hanno trovato il culmine nella giornata odierna iniziata alle 10 con

l’apertura straordinaria della chiesa dell’ex monastero femminile di santa

Verdiana in via dell’Agnolo per il seminario e la presentazione della

mostra di studi e bozzetti elaborati dagli studenti del Dipartimento di

Architettura dell’Università degli Studi di Firenze che racconta i 150

anni di storia del mercato. Si è proseguito poi con il pranzo a buffet a

base di piatti tipici della tradizione fiorentina, aperto a tutti e

finalizzato alla raccolta di fondi a favore dei Ragazzi di Sipario onlus.

“Con molto piacere sono venuto a festeggiare il mercato più antico di

Firenze – ha detto il presidente Eugenio Giani – che dal 1873 è un luogo

di incontri, di sapori, di profumi, di fiorentinità sincera. Dove si viene

a “far la spesa” alla vecchia maniera, dove in primo piano c’è e

resiste da sempre il rapporto umano. Quel genere di rapporto che oggi più

che mai è da coltivare e valorizzare e che, nel suo spazio storico, il