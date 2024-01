Newsletter: Piano sanitario riservato ai soci con possibile estensione a coniugi e figli

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 View this email in your browser (https://mailchi.mp/conf/newsletter-nuovo-bando-faicredito-agriturismi-vs-ristoranti-confesercenti-chiede-alla-regione-un-confronto-urgente-chiusura-uffici-pausa-estiva-111906?e=2a7f2a1365)

** https://confesercenti.bergamo.it/2024/01/11/piano-sanitario-2024-riservato-ai-soci-ecco-cosa-comprende/Piano Sanitario riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2024 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute.

Possono usufruire del piano sanitario:

i titolari di impresa individuale,

i soci di società,

i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare,

i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età.

Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale.

Per avere maggiori informazioni e leggere il dettaglio delle prestazioni Leggi la notizia (https://confesercenti.bergamo.it/2024/01/11/piano-sanitario-2024-riservato-ai-soci-ecco-cosa-comprende/)

** https://confesercenti.bergamo.it/2024/01/11/copertura-sanitaria-per-coniugi-e-figli-dei-soci-confesercenti/Copertura sanitaria per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona.

La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre.

Per avere maggiori informazioni e leggere il dettaglio delle prestazioni Leggi la notizia (https://confesercenti.bergamo.it/2024/01/11/copertura-sanitaria-per-coniugi-e-figli-dei-soci-confesercenti/)

