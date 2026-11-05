Trump difende Hegseth dopo la sconfitta elettorale, ma cresce l’incertezza sul futuro del Pentagono

Donald Trump ribadisce pubblicamente la propria fiducia nel segretario alla Difesa Pete Hegseth, ma il risultato delle elezioni di metà mandato e le conseguenze politiche della guerra contro l’Iran riaprono gli interrogativi sulla stabilità dei vertici del Pentagono. La conquista di entrambe le camere del Congresso da parte dei Democratici ha modificato gli equilibri istituzionali di Washington, mentre nell’amministrazione americana proseguono, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, le valutazioni sul ruolo dei principali responsabili della strategia militare. Il sostegno espresso dal presidente non coincide necessariamente con la conclusione del dibattito sul futuro di Hegseth, che potrebbe trovarsi ad affrontare una fase particolarmente complessa nei rapporti con il Congresso.

Interrogato mercoledì dai giornalisti sull’eventualità di sostituire il segretario alla Difesa, Trump ha escluso questa possibilità, affermando di ritenere che stia svolgendo un ottimo lavoro. La dichiarazione arriva all’indomani delle elezioni del 3 novembre, nelle quali i Repubblicani hanno perso il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Secondo Reuters, alcune fonti vicine alla Casa Bianca ritengono tuttavia che la posizione di Hegseth possa essere rivalutata alla luce delle conseguenze elettorali del conflitto iraniano. CBS News ha inoltre riferito di consultazioni tra Trump e alcuni consiglieri sull’opportunità di mantenere l’attuale leadership del Dipartimento della Difesa. Non risultano decisioni formali di sostituzione e la posizione ufficiale della Casa Bianca resta quella della piena fiducia nel segretario.

I dubbi sulla guerra con l’Iran erano emersi prima delle elezioni

Le incertezze sulla posizione di Hegseth non nascono con la sconfitta repubblicana. Già il 2 novembre Agenparl aveva ricostruito, sulla base di un’inchiesta pubblicata da The Atlantic, le valutazioni che Trump avrebbe iniziato a raccogliere sull’operato del segretario alla Difesa e del generale Dan Caine, presidente degli Stati maggiori riuniti. L’articolo, intitolato Le promesse mancate sulla guerra in Iran agitano il Pentagono: Trump interroga i fedelissimi su Hegseth e Caine, aveva evidenziato il crescente divario tra le aspettative iniziali di una campagna militare breve e i risultati effettivamente raggiunti dopo mesi di operazioni.

Secondo le fonti citate dalla rivista americana, il presidente avrebbe manifestato insoddisfazione per alcune valutazioni ricevute durante la pianificazione del conflitto. Hegseth e Caine erano stati tra i principali interlocutori militari della Casa Bianca e avevano illustrato prospettive favorevoli sull’efficacia dell’intervento. Il prolungamento delle ostilità, le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi strategici e le conseguenze economiche della guerra avrebbero progressivamente modificato il quadro. La Casa Bianca e il Pentagono avevano respinto le ricostruzioni relative a una presunta perdita di fiducia, sostenendo che il presidente continuasse a ricevere informazioni complete e accurate sull’andamento delle operazioni.

Il risultato elettorale aggiunge ora una dimensione politica a quelle valutazioni. Se prima del voto la questione riguardava soprattutto l’efficacia della strategia militare e l’affidabilità delle previsioni, dopo la vittoria democratica il confronto coinvolge anche le responsabilità per la sconfitta repubblicana. Il vicepresidente JD Vance ha pubblicamente messo in discussione il costo politico della guerra, collegandolo alle difficoltà incontrate dal partito nelle elezioni congressuali. Trump, pur continuando a difendere l’intervento contro Teheran, deve quindi confrontarsi con un contesto nel quale la prosecuzione del conflitto incide direttamente sulla capacità dell’amministrazione di mantenere il consenso e ottenere il sostegno parlamentare necessario alle proprie iniziative.

Le tensioni interne al Pentagono e il rapporto con i vertici militari

La posizione di Hegseth è resa più complessa anche dalle tensioni emerse all’interno della struttura militare americana. Nell’approfondimento pubblicato da Agenparl il 2 novembre era stata ricostruita la vicenda del tenente generale Brett Sylvia, rimosso dalla direzione della pianificazione presso gli Stati maggiori riuniti nell’ambito di un’indagine sulle fughe di informazioni riservate. Secondo The Atlantic, l’ufficiale era stato sottoposto a controlli riguardanti la diffusione di notizie su discussioni interne all’amministrazione e difficoltà nelle disponibilità di munizioni utilizzate durante il conflitto iraniano.

La rimozione aveva provocato ulteriori attriti tra l’ufficio del segretario alla Difesa e la struttura guidata da Caine, alimentando interrogativi sui rapporti tra direzione politica e leadership militare. Il Pentagono aveva difeso la legittimità delle proprie decisioni, mentre alcune fonti interne avevano espresso preoccupazione per il clima organizzativo e per il numero di avvicendamenti ai vertici delle forze armate. Questi precedenti assumono oggi un rilievo particolare perché i Democratici, dopo la conquista del Congresso, hanno annunciato l’intenzione di approfondire proprio la gestione del personale militare e le modalità con cui sono state adottate alcune delle decisioni più controverse.

Le discussioni sul futuro del segretario alla Difesa coinvolgerebbero, secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa statunitense, anche altri responsabili della pianificazione militare, tra cui il generale Caine e l’ammiraglio Brad Cooper, comandante delle forze americane in Medio Oriente. Si tratta di valutazioni attribuite a fonti vicine all’amministrazione, non di provvedimenti annunciati ufficialmente. La distinzione è importante perché, mentre le ricostruzioni giornalistiche descrivono un confronto sulle responsabilità della guerra, Trump continua a sostenere pubblicamente i principali esponenti della propria squadra di sicurezza nazionale.

Il precedente Nidal Hasan e le divergenze tra Trump e Hegseth

La guerra con l’Iran rappresenta il principale elemento di pressione politica, ma non è stata l’unica questione sulla quale sono emerse differenze tra Trump e Hegseth. Un precedente significativo riguarda il progetto di trasmettere pubblicamente l’esecuzione di Nidal Hasan, l’ex ufficiale dell’esercito americano condannato per la strage compiuta nel 2009 a Fort Hood, in Texas. Il 12 ottobre Agenparl aveva dedicato alla vicenda l’articolo Absolutely, I approve: Trump cambia idea e Hegseth?, ricostruendo il progressivo ripensamento del presidente dopo le obiezioni sollevate da parlamentari, consiglieri e osservatori.

Hegseth aveva sostenuto con decisione l’ipotesi di rendere accessibile al pubblico la fucilazione, presentandola come un messaggio sulle conseguenze degli atti di violenza. Trump, inizialmente favorevole, aveva successivamente manifestato maggiori riserve. La questione si è poi conclusa, per quanto riguarda la trasmissione in diretta, con l’intervento del presidente che ha fermato il progetto. L’episodio non dimostra l’esistenza di una rottura personale tra i due, ma documenta una circostanza nella quale la Casa Bianca ha assunto una posizione differente rispetto a quella inizialmente sostenuta dal responsabile del Pentagono.

Il precedente contribuisce a delineare il rapporto tra Trump e Hegseth, caratterizzato da un ampio sostegno politico ma non dall’assenza di divergenze. Nel caso Hasan, il contrasto riguardava una decisione dall’elevato impatto simbolico e mediatico; nel caso iraniano, invece, sono in discussione questioni strategiche, militari e finanziarie con conseguenze dirette sulla politica estera americana. La diversa portata dei due episodi rende improprio considerarli equivalenti, ma entrambi mostrano come il presidente possa intervenire sulle scelte del segretario alla Difesa anche dopo averne condiviso pubblicamente l’impostazione iniziale.

Il Congresso democratico prepara nuove indagini

Il nuovo equilibrio parlamentare rappresenta una delle principali incognite per Hegseth. I Democratici hanno annunciato l’intenzione di esercitare un controllo più incisivo sulla gestione del Pentagono, con particolare attenzione alla guerra contro l’Iran, alla sostituzione di alti ufficiali e alle operazioni militari condotte in altre aree del mondo. Tra i temi destinati a essere esaminati figurano anche la politica americana nei confronti dell’Ucraina e gli attacchi contro imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di stupefacenti nelle acque dell’America Latina, sui quali alcuni parlamentari hanno sollevato interrogativi di natura giuridica.

Il deputato repubblicano Thomas Massie aveva già presentato articoli di impeachment contro Hegseth, contestando l’avvio delle ostilità con l’Iran senza una specifica autorizzazione del Congresso. La controversia richiama il confronto costituzionale sulle competenze del presidente e del potere legislativo in materia di guerra. La presentazione degli articoli non costituisce un accertamento di responsabilità, ma segnala che le critiche alla gestione del conflitto non provengono esclusivamente dall’opposizione democratica. Con il cambiamento delle maggioranze parlamentari, tali contestazioni potrebbero ottenere maggiore spazio nelle commissioni competenti.

Anche il senatore repubblicano Thom Tillis ha espresso dubbi sulla capacità di Hegseth di mantenere rapporti efficaci con il Congresso, richiamando le difficoltà che potrebbero emergere nell’approvazione del programma di spesa militare da 1.500 miliardi di dollari sostenuto dall’amministrazione. Il tema è particolarmente delicato perché la prosecuzione della guerra con l’Iran richiede risorse considerevoli, mentre il Pentagono deve continuare a garantire gli impegni americani in altre aree strategiche. La necessità di negoziare nuovi stanziamenti con un Congresso controllato dai Democratici potrebbe trasformare il rapporto tra il segretario alla Difesa e i parlamentari in un elemento decisivo per l’attuazione della politica militare della Casa Bianca.

L’ipotesi di un incarico al Senato e il precedente Rumsfeld

Tra gli scenari discussi a Washington figura anche la possibilità che Hegseth lasci il Pentagono per assumere un incarico al Senato. L’elezione di Marsha Blackburn alla carica di governatrice del Tennessee renderà vacante il suo seggio parlamentare e aprirà la strada alla nomina di un sostituto per la parte residua del mandato. Hegseth, residente nello Stato, è stato indicato tra i possibili candidati alla successione. Interrogato sull’eventualità, Trump ha osservato che il segretario alla Difesa potrebbe ottenere un buon sostegno politico, precisando tuttavia di non essere a conoscenza di proposte concrete.

Il confronto storico più immediato resta quello del novembre 2006, quando George W. Bush annunciò la sostituzione del segretario alla Difesa Donald Rumsfeld dopo una sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato, in un contesto dominato dalle critiche alla guerra in Iraq. Il precedente dimostra come le conseguenze politiche di un conflitto possano accelerare cambiamenti ai vertici della sicurezza nazionale, ma non permette di prevedere le decisioni dell’attuale presidente. Trump ha infatti scelto, almeno pubblicamente, una linea diversa, ribadendo la fiducia in Hegseth anziché annunciarne la sostituzione.

Il Dipartimento della Difesa, attraverso il portavoce Sean Parnell, ha confermato che Hegseth intende rimanere in carica fino alla conclusione del mandato presidenziale, prevista per gennaio 2029. Parnell ha inoltre respinto le accuse rivolte alla gestione del Pentagono, sostenendo che il Dipartimento abbia agito nel rispetto della legge e che il segretario continuerà a perseguire le priorità stabilite dall’amministrazione. Le dichiarazioni ufficiali delineano dunque una posizione di continuità, mentre le indiscrezioni sulle consultazioni interne indicano che il dibattito politico non può considerarsi definitivamente chiuso.

La questione centrale per Trump riguarda ora la capacità di mantenere una linea coerente tra la conduzione della guerra, la gestione del Pentagono e il confronto con il nuovo Congresso. Le valutazioni sull’operato di Hegseth e Caine, emerse già prima delle elezioni, si inseriscono in un quadro nel quale le conseguenze del conflitto iraniano hanno assunto un peso politico crescente. La conferma pubblica della fiducia nel segretario alla Difesa rappresenta un segnale importante, ma saranno soprattutto le prossime decisioni militari, le richieste di chiarimento del Congresso e la gestione delle risorse destinate alla difesa a determinare quanto questa posizione potrà mantenersi stabile nei mesi successivi.

Fonti principali: Reuters, CBS News, The Atlantic, Agenparl, 2 novembre e 12 ottobre 2026.