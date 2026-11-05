Aperta la prima finestra temporale di “FEMINAS. Cagliari contro la violenza” – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Gli interessati ad aderire al Calendario condiviso "La responsabilità della violenza: sessant'anni dal "no" di Franca Viola" dovranno presentare proposte entro le 23,59 di domenica 8 novembre 2026
Gli interessati ad aderire alla prima finestra del Calendario dovranno presentare le proposte di eventi, iniziative e manifestazioni in tema, entro le 23,59 di domenica 8 novembre 2026.
Anche quest'anno il Comune di Cagliari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU che esorta i Governi e tutte le Organizzazioni Internazionali a programmare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere, intende promuovere la realizzazione di un calendario condiviso di eventi, denominato "FEMINAS. Cagliari contro la violenza. La responsabilità della violenza: sessant'anni dal "no" di Franca Viola".
L'edizione 2026 della rassegna si svolgerà dal 21 novembre 2026 al 30 giugno 2027, con un percorso tematico che, anche attraverso la celebrazione delle ricorrenze del 25 novembre e dell'8 marzo, vuole contribuire a diffondere la cultura della parità, a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della lotta alle discriminazioni legate al genere e dell'impegno nel combattere i fenomeni di violenza contro le donne, ad evidenziare il ruolo attivo delle donne nella costruzione e difesa dei valori della società civile e della pace.