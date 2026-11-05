(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - *Guberti*: *"Complimenti al dirigente scolastico, ai docenti, alle ragazze
e ai ragazzi dell'Istituto Bachelet per il prestigioso premio conseguito,
del quale siamo orgogliosi e che consolida quel modello di collaborazione
strutturata e continuativa tra mondo della scuola e imprese, indispensabile
per affrontare le grandi trasformazioni tecnologiche e industriali in
corso"*
*CAMERA DI COMMERCIO, l'I.T.E. "V. BACHELET" DI FERRARA TRA I VINCITORI DEL
TOP OF THE PID*
Dall'Intelligenza Artificiale in agricoltura alla luce intelligente: al
Maker Faire i vincitori del Top of the PID 2026 di Unioncamere
*L'Istituto Tecnico Economico "V. Bachelet" tra i vincitori del Top of the
PID 2026*, l'iniziativa promossa da Unioncamere e dalla Rete dei Punti
Impresa Digitale delle Camere di commercio italiane per valorizzare i
progetti d'impresa che utilizzano le tecnologie digitali per innovare
processi, prodotti e modelli di business, favorendo al tempo stesso la
transizione ecologica.
Il Maker Faire Rome, che ha visto quest'anno la partecipazione di ben 165
le imprese candidate rispetto alle 121 candidature dello scorso anno, è
stato infatti anche l'occasione per valorizzare i risultati della prima
Unioncamere dedicata ai progetti degli studenti delle scuole secondarie
superiori sui temi della trasformazione digitale, della sostenibilità e
dell'innovazione d'impresa. Al percorso hanno partecipato oltre 400
studenti, impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per rispondere a
sfide e fabbisogni reali delle imprese. Le Camere di commercio hanno
selezionato e candidato alla fase nazionale fino a due progetti ciascuna.
Una commissione nazionale ha quindi valutato le candidature sulla base di
criteri quali innovazione, impatto, collaborazione con le imprese,
sostenibilità e qualità della comunicazione.
Tra i vincitori nella categoria "Sostenibilità ed Eco-design" l'I.T.E. "V.
Bachelet" di Ferrara con il progetto "Scansiona. Automatizza.
Accogli/Check-in Digitale Automatizzato Integrato con PMS e OCR", in ex
aequo con l'I.T.E. "Antonio De Viti De Marco" di Casarano con il progetto
"Switchchy App e Grand Arrival".
*"Complimenti al dirigente scolastico, ai docenti, alle ragazze e ai
ragazzi dell'Istituto Bachelet per il prestigioso premio conseguito, del
quale siamo orgogliosi e che consolida quel modello di collaborazione
strutturata e continuativa tra mondo della scuola e imprese, indispensabile
per affrontare le grandi trasformazioni tecnologiche e industriali in
corso". **Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di
Ferrara Ravenna, che ha aggiunto**: "Oggi l'innovazione nasce sempre più
dalla capacità di mettere in rete competenze, ricerca e know-how: nessuna
impresa può affrontare da sola la crescente complessità dei mercati e delle
tecnologie. Per questo vogliamo rafforzare ulteriormente il ponte tra
formazione e sistema produttivo, favorendo collaborazioni
multidisciplinari, trasferimento tecnologico, dottorati industriali e
progettualità condivise capaci di trasformare conoscenza e ricerca in
crescita, innovazione e sviluppo per il territorio".*
*"Questo prestigioso riconoscimento a livello nazionale ci riempie di
orgoglio – evidenzia la prof.ssa Emilia Dimitri, dirigente dell'Istituto
– e conferma la validità del percorso didattico e formativo che l'Istituto
Bachelet porta avanti quotidianamente. Il successo del progetto "Scansiona.
Automatizza. Accogli" testimonia il talento dei nostri studenti e la
dedizione dei docenti, capaci di coniugare competenze digitali avanzate,
come l'OCR e la gestione PMS, con la sostenibilità operativa. Ringrazio di
Ravenna per il costante supporto: la sinergia e la collaborazione
strutturata tra scuola e tessuto imprenditoriale locale sono la vera chiave
per preparare i nostri giovani alle sfide reali del mondo del lavoro e
dell'innovazione tecnologica".*