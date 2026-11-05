Egitto-Israele, il Cairo difende la ferrovia nel Sinai: il progetto da 500 chilometri solleva interrogativi sulla sicurezza

L’Egitto rilancia il programma di sviluppo infrastrutturale della penisola del Sinai e respinge le preoccupazioni emerse sulla stampa israeliana riguardo alle possibili implicazioni strategiche della nuova rete ferroviaria destinata a collegare il Mediterraneo con il Golfo di Aqaba. Il progetto, che prevede la realizzazione e il ripristino di circa 500 chilometri di collegamenti ferroviari, rappresenta uno degli interventi più importanti della politica di sviluppo territoriale promossa dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Per il Cairo, la ferrovia costituisce uno strumento di integrazione economica, crescita industriale e consolidamento della presenza dello Stato in una regione storicamente caratterizzata da difficoltà infrastrutturali e problemi di sicurezza. Alcuni osservatori israeliani, invece, hanno richiamato l’attenzione sulla possibilità che i nuovi collegamenti possano modificare le capacità logistiche all’interno della penisola.

Il ministro egiziano dei Trasporti Kamel al-Wazir è intervenuto direttamente sulla questione durante un’intervista trasmessa dalla televisione pubblica egiziana e ripresa il 3 e 4 novembre da diversi organi di informazione nazionali. Il ministro ha definito il collegamento ferroviario un’infrastruttura destinata allo sviluppo civile, sostenendo che non esistano ragioni per considerarlo una minaccia. La posizione del governo egiziano è stata ulteriormente approfondita il 5 novembre da Asharq Al-Awsat, che ha raccolto le valutazioni di esperti militari e strategici sul rapporto tra infrastrutture, sicurezza nazionale e sviluppo demografico del Sinai. Le dichiarazioni confermano la volontà del Cairo di proseguire con i lavori indipendentemente dalle riserve espresse attraverso i media israeliani.

Il progetto ferroviario e i nuovi collegamenti tra Arish e Taba

Il programma riguarda la riqualificazione e la costruzione della linea ferroviaria Ferdan-Port Said orientale-Bir al-Abd-Arish-Taba, destinata a collegare la rete nazionale egiziana con le principali aree produttive e portuali del Sinai. L’infrastruttura rientra nel corridoio logistico Arish-Taba, uno degli otto grandi sistemi integrati di trasporto e sviluppo commerciale previsti dal Ministero dei Trasporti. L’obiettivo è creare un collegamento tra il porto di Arish, sulla costa mediterranea, e quello di Taba, sul Golfo di Aqaba, favorendo il trasporto di merci, materiali industriali e passeggeri attraverso una regione che per decenni è rimasta relativamente isolata dai principali circuiti economici del Paese.

Il 2 novembre al-Wazir ha effettuato un sopralluogo sulla tratta Bir al-Abd-Arish, lunga circa 83 chilometri, per verificare l’avanzamento della posa dei binari e delle opere infrastrutturali. Secondo i dati pubblicati da Ahram Online, undici imprese egiziane sono impegnate nei lavori di preparazione del tracciato, che comprendono sette stazioni ferroviarie, nove cavalcavia, un ponte ferroviario e due tunnel. Il ministro ha chiesto alle aziende coinvolte di accelerare le attività rispettando le specifiche tecniche e le scadenze previste. Il programma comprende inoltre collegamenti con il porto di Arish e con un cementificio, oltre alla prosecuzione della linea verso l’interno della penisola e la regione di Taba.

Particolare attenzione viene riservata alle opere di ingegneria necessarie per attraversare le aree soggette a improvvise piene stagionali. Durante l’intervista televisiva, il ministro ha indicato nel ponte ferroviario sul Wadi al-Arish una delle strutture più complesse dell’intero progetto. La soluzione progettuale prevede un passaggio aperto per consentire il deflusso delle acque, riducendo il rischio di interferenze con la circolazione ferroviaria. Il collegamento non rappresenta quindi soltanto un ampliamento della rete esistente, ma richiede interventi specifici per adattare le infrastrutture alle caratteristiche geografiche e climatiche del Sinai.

Le dichiarazioni del ministro e le preoccupazioni israeliane

Le osservazioni pubblicate dalla stampa israeliana si concentrano soprattutto sulla possibile utilizzazione strategica della rete ferroviaria. Secondo queste interpretazioni, un collegamento moderno attraverso il Sinai potrebbe consentire lo spostamento più rapido di grandi quantità di materiali e personale, modificando le capacità logistiche disponibili nella penisola. Si tratta di valutazioni sulle potenzialità dell’infrastruttura, che non dimostrano l’esistenza di un programma militare collegato alla sua realizzazione. Le fonti consultate non documentano, inoltre, una nuova protesta diplomatica formale del governo israeliano contro il progetto.

La risposta egiziana è stata particolarmente esplicita. Nell’intervista al programma televisivo Min Maspero, condotto da Rami Radwan, al-Wazir ha sostenuto che la ferrovia debba essere considerata parte di una strategia di sviluppo e non un’iniziativa diretta contro altri Paesi. Il ministro ha collegato la sicurezza del Sinai alla necessità di costruire nuovi insediamenti, creare occupazione e favorire il trasferimento di cittadini provenienti da diverse regioni dell’Egitto. Secondo questa impostazione, una maggiore presenza della popolazione civile e delle attività produttive contribuisce a rafforzare il controllo del territorio e a ridurre le condizioni di isolamento che hanno caratterizzato la penisola.

La stessa posizione era stata espressa alla fine di settembre, quando il ministro aveva rivendicato il diritto dell’Egitto di sviluppare le proprie infrastrutture senza interferenze esterne. Le dichiarazioni di novembre rappresentano dunque una conferma di una linea politica già delineata, piuttosto che un cambiamento improvviso nei rapporti con Israele. Il governo egiziano considera il progetto ferroviario una componente della propria sovranità economica e territoriale, mentre le analisi israeliane riportate dalla stampa si concentrano sulle conseguenze che un sistema di trasporti più efficiente potrebbe avere sugli equilibri di sicurezza regionali.

Lo sviluppo del Sinai come priorità nazionale

La strategia egiziana si fonda sulla convinzione che la sicurezza della penisola non possa essere garantita esclusivamente attraverso la presenza delle forze armate. Negli ultimi anni il governo ha promosso un programma di investimenti destinato a rafforzare i collegamenti con la valle del Nilo, ampliare la disponibilità di servizi pubblici e sostenere nuovi insediamenti residenziali e industriali. Le opere comprendono tunnel sotto il Canale di Suez, autostrade, impianti idrici, aree produttive e infrastrutture portuali. La ferrovia viene presentata come uno degli strumenti necessari per rendere economicamente sostenibili questi interventi e collegare le attività locali ai mercati nazionali e internazionali.

Secondo quanto riferito ad Asharq Al-Awsat dal generale Ayman Abdel Mohsen, esperto militare e strategico, la politica di sviluppo del Sinai risponde a una concezione della sicurezza nazionale che attribuisce particolare importanza alla stabilità demografica e alla presenza di comunità economicamente attive. L’esperto ha sostenuto che il Cairo intende proseguire con i propri programmi infrastrutturali indipendentemente dalle preoccupazioni israeliane, considerando la trasformazione economica della penisola una questione interna. Una valutazione analoga è stata espressa dal generale Adel al-Omda, consulente dell’Accademia militare egiziana per gli studi strategici, secondo il quale la strategia governativa combina sicurezza, sviluppo e partecipazione della popolazione.

Al-Omda ha richiamato anche l’obiettivo di aumentare significativamente il numero dei residenti nel Sinai entro il 2030, indicando una fascia compresa tra tre e otto milioni di persone. Il dato deve essere considerato un obiettivo programmatico riferito dall’esperto e non una previsione demografica indipendentemente verificata. Il suo significato politico risiede nella volontà del governo di trasformare una regione tradizionalmente caratterizzata da una densità abitativa relativamente bassa in un territorio maggiormente integrato nel sistema economico nazionale.

Il corridoio logistico tra Mediterraneo e Mar Rosso

Oltre alla dimensione territoriale, la nuova rete ferroviaria assume un rilievo commerciale. Il collegamento tra Arish e Taba potrebbe favorire il trasporto di prodotti industriali, materiali da costruzione e merci provenienti dalle rotte commerciali del Golfo di Aqaba. L’infrastruttura si inserisce nella strategia egiziana di rafforzamento dei collegamenti tra i porti mediterranei e quelli del Mar Rosso, con l’obiettivo di valorizzare la posizione geografica del Paese nei traffici internazionali.

Il programma comprende anche l’ampliamento del porto di Arish e lo sviluppo di una zona industriale e logistica destinata, secondo i piani governativi, ad accogliere fino a mille stabilimenti produttivi. L’iniziativa potrebbe creare nuove opportunità per le imprese locali, soprattutto nei settori dei materiali da costruzione, dell’estrazione mineraria e della trasformazione industriale. Il governo punta inoltre a migliorare il trasporto dei prodotti agricoli e a favorire la nascita di comunità residenziali in prossimità delle nuove infrastrutture. La realizzazione effettiva di questi obiettivi dipenderà tuttavia dal completamento dei lavori, dalla disponibilità di investimenti e dalla capacità di sviluppare attività economiche stabili.

Il ripristino dei collegamenti ferroviari nel Sinai ha già raggiunto una prima tappa significativa nell’ottobre 2024, quando sono iniziate le corse sperimentali per passeggeri sulla tratta Ferdan-Bir al-Abd, lunga circa cento chilometri. L’intervento ha segnato il ritorno del trasporto ferroviario in una parte della penisola dopo oltre mezzo secolo. La prosecuzione dei lavori verso Arish e Taba punta ora a trasformare questo primo collegamento in una rete più estesa, capace di sostenere sia la mobilità della popolazione sia il trasporto commerciale.

Il trattato di pace del 1979 e la sicurezza dei confini

Le preoccupazioni strategiche legate al Sinai devono essere considerate nel contesto del trattato di pace firmato da Egitto e Israele il 26 marzo 1979. L’accordo, raggiunto dopo i negoziati di Camp David con la mediazione degli Stati Uniti, stabilì il ritiro israeliano dalla penisola e introdusse specifiche disposizioni di sicurezza lungo il confine. Il sistema prevede differenti limitazioni alla presenza militare nelle zone individuate dall’allegato sulla sicurezza, con meccanismi di osservazione e verifica destinati a garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti.

Dal 1981 il monitoraggio delle disposizioni è affidato alla Multinational Force and Observers, organizzazione internazionale che opera nel Sinai per verificare l’attuazione degli accordi. Nel corso degli anni, le esigenze di contrasto ai gruppi armati attivi nella penisola hanno richiesto forme di coordinamento tra Egitto e Israele, dimostrando che il sistema di sicurezza può essere gestito anche attraverso intese specifiche tra i due governi.

La costruzione di una ferrovia civile non costituisce di per sé una violazione del trattato di pace. Un’eventuale valutazione giuridica dovrebbe riguardare le attività concretamente svolte nelle aree interessate e la loro conformità alle disposizioni concordate. È quindi necessario distinguere tra la possibilità tecnica di utilizzare una rete ferroviaria per differenti finalità e l’esistenza di prove che dimostrino un impiego militare incompatibile con gli accordi. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, il confronto attuale riguarda soprattutto le interpretazioni strategiche del progetto e non una violazione formalmente accertata.

Le prospettive per i rapporti tra Egitto e Israele

La controversia evidenzia la complessità delle relazioni tra due Paesi legati da un trattato di pace che rappresenta uno dei principali elementi di stabilità del Medio Oriente. Il Cairo attribuisce allo sviluppo del Sinai un valore economico, demografico e strategico, mentre in Israele alcune analisi continuano a considerare con attenzione ogni trasformazione infrastrutturale capace di modificare le condizioni logistiche della penisola. Le differenti valutazioni non implicano necessariamente un deterioramento dei rapporti diplomatici, ma mostrano quanto le questioni territoriali e di sicurezza rimangano sensibili anche dopo decenni di cooperazione istituzionale.

Per l’Egitto, il completamento della ferrovia Arish-Taba costituisce un passaggio importante nella trasformazione del Sinai in un corridoio economico e logistico collegato ai mercati regionali. Il governo continua a sostenere che una maggiore integrazione della penisola rappresenti una garanzia di stabilità e un elemento essenziale della sicurezza nazionale. Le dichiarazioni di al-Wazir del 3 novembre confermano che il Cairo non intende modificare questa impostazione in risposta alle preoccupazioni riportate dalla stampa israeliana.

Il futuro del progetto dipenderà principalmente dall’avanzamento dei cantieri, dalla realizzazione delle infrastrutture portuali e industriali collegate e dalla capacità di attrarre investimenti e nuovi residenti. Sul piano regionale, la gestione delle differenti percezioni di sicurezza continuerà a richiedere il mantenimento dei canali di comunicazione tra Egitto e Israele. La vicenda dimostra come una grande opera di trasporto possa assumere contemporaneamente un significato economico, territoriale e geopolitico, soprattutto in una regione nella quale lo sviluppo delle infrastrutture si intreccia con una lunga storia di conflitti e accordi di sicurezza.

Fonti: Ministero dei Trasporti egiziano, Ahram Online, Masrawy, Asharq Al-Awsat