CONCORSI. BELLOMO (LEGA): EMILIANO SPIEGHI INGIUSTA SCELTA CHE PENALIZZA IDONEI

“Sarebbe molto istruttivo se il presidente Emiliano, tra una lotta di

potere e l’altra, ci spiegasse il perché di una scelta che penalizza gli

idonei nei concorsi pubblici della Regione Puglia. Il governo della

sinistra, con una decisione profondamente ingiusta, ha infatti deciso di

favorire persone che, dopo un contratto a tempo determinato con lo stesso

ente, ottenuto senza alcuna prova concorsuale, sono state stabilizzate,

ignorando coloro che sono in attesa pazientemente e regolarmente di essere

assunti in base alla graduatoria. Una procedura illogica che fa sospettare

l’applicazione di vecchie logiche clientelari. Siamo di fronte, in totale

spregio del dettato costituzionale, all’ennesimo scandalo di un governo

regionale che i pugliesi non rimpiangeranno. Non ci si può prendere gioco

di chi ha investito tempo, denaro e sacrifici per superare una selezione.

Tanto più se, come accade in Parlamento, a Roma il Pd si batte per lo

scorrimento delle graduatorie degli idonei. Una battaglia fatta

evidentemente di sole chiacchiere, alla luce di una strategia che sul

territorio pugliese privilegia chi un concorso non l’ha mai fatto. La

solita storia di una sinistra che in Puglia, da quasi 20 interminabili

anni, predica bene e razzola malissimo. Sulle spalle, e questa è la cosa

più odiosa, di tanti giovani in cerca di occupazione. Mi auguro che

Emiliano, mentre si preoccupa per il suo futuro, abbia a cuore anche quello

di chi crede che la Costituzione italiana vada applicata in ogni regione e

che la Puglia non sia considerata da qualcuno una Repubblica dello Stato

libero di Bananas. Woody Allen almeno fa ridere, Emiliano neanche quello”.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della

Commissione Giustizia della Camera.

