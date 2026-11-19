Funzioni Locali, l’allarme sui divari territoriali e la sfida dell’innovazione: dal boom degli investimenti dei Comuni (+163%) all’emergenza organici (-28,4%) e dal ritardo sull’IA (solo il 9% dei RUP la utilizza) all’insoddisfazione delle imprese (41% insoddisfatto della PA). CSE e FLP lanciano la proposta di un “Patto per le Funzioni Locali”

A Roma il convegno nazionale promosso da CSE e FLP con istituzioni, Governo, Parlamento e autonomie locali. Presentati per la prima volta i dati elaborati da IFEL-ANCI (Osservatorio RUP 2026) sull’economia dei territori, il welfare, la demografia e la digitalizzazione della PA.

Il Ministro Zangrillo: “10 miliardi già stanziati per la prossima tornata 2028-2030. Ma la leva economica non è sufficiente se poi non innoviamo i modelli organizzativi”

Marcello Fiori, Direttore Generale INAIL: “C’è la necessità, all’interno della rivoluzione del mondo del lavoro che è in atto, caratterizzata dalla transizione ecologica, da quella digitale e anche da alcuni cambiamenti culturali, di mantenere salda la centralità del lavoro”

Marco Carlomagno, Segretario Generale CSE «Nel nostro Paese il diritto a un servizio dipende dal Comune in cui si vive: un diritto che vale solo in parte del territorio non è un diritto, è un privilegio geografico. Rafforzare le Funzioni Locali non è una rivendicazione di categoria. È una scelta di Paese.»

Senza una vera capacità amministrativa nei Comuni non può esistere uguaglianza dei diritti per i cittadini. È il messaggio centrale emerso ieri nel corso del convegno nazionale “Funzioni Locali, la forza dei territori: persone, servizi e coesione per il futuro del Paese”, che si è tenuto presso il Parlamentino INAIL, promosso dalla CSE (Confederazione Sindacati Europei) e dalla FLP (Federazione Lavoratori Pubblici) in collaborazione con CSE FLPL, DICCAP, SUNAS e SINUSCA e organizzato da EFI – Ecosistema Formazione Italia.

Durante l’evento, sono stati presentati in anteprima i dati dell’analisi curata da Walter Tortorella, Capo Dipartimento Economia Locale e Formazione di IFEL Fondazione ANCI (comprensivi dei risultati inediti dell’Osservatorio RUP 2026 «Sfide e Fabbisogni formativi» realizzati su dati Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy). Una fotografia dettagliata che restituisce un Paese a due velocità, in cui i Comuni si confermano il motore trainante degli investimenti pubblici, ma scontano una drastica emorragia di personale, forti divari sociali e un ritardo strutturale sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale.

I dati inediti presentati al convegno: investimenti trainanti, ma persistono i divari

Dall’analisi dei dati emergono alcuni nodi strutturali decisivi per il futuro del Paese.

Il boom degli investimenti comunali oltre il PNRR. A fronte di un PIL italiano che rallenta progressivamente (dal +10,3% del 2021 al +2,5% nel 2025), i Comuni hanno impresso un’accelerazione straordinaria agli investimenti fissi lordi. Tra il 2017 e il 2025 la spesa per investimenti dei Comuni (dati SIOPE di cassa) è cresciuta del +163%, passando da 8,3 miliardi a 21,9 miliardi di euro. Tuttavia, con l’esaurirsi della spinta straordinaria del PNRR, le previsioni Istat indicano un brusco freno degli investimenti complessivi (+2,2% nel 2026 e appena +0,5% nel 2027), rendendo urgente garantire risorse correnti per la manutenzione e gestione delle nuove opere.

L’emergenza organici nei Comuni. Dal 2007 al 2024 le amministrazioni comunali hanno perso il 28,4% del proprio personale, scendendo da 479.233 a 343.200 unità in servizio. Sebbene nel 2024 le assunzioni a tempo indeterminato (28.020) abbiano superato le cessazioni (25.167), preoccupa l’emorragia di competenze: per la prima volta dal 2023 le uscite per dimissioni e altre cause (13.375 nel 2024) superano quelle per pensionamento (11.792), segnalando una crisi di attrattività degli enti locali.

Digitalizzazione e ritardo sull’Intelligenza Artificiale. Se da un lato la quota di Comuni che offrono online tutte le fasi di almeno un servizio pubblico è salita dal 21% (2013) al 74% nel 2024 (dati Banca d’Italia), dall’altro l’adozione di tecnologie avanzate resta limitata all’11,4% degli enti. Il dato inedito dell’Osservatorio RUP 2026 rivela che il 91% dei Responsabili Unici del Progetto dichiara che la propria amministrazione non dispone di alcuno strumento di Intelligenza Artificiale a supporto delle attività (solo il 9% li utilizza). Parallelamente, il 41% delle imprese italiane si dichiara insoddisfatto della PA, contro una media UE del 24%.

Invecchiamento demografico e squilibri nei servizi. Nel 2025 quasi un italiano su quattro ha almeno 65 anni (24,7%), con un indice di vecchiaia pari a 207,7 anziani ogni 100 giovani (con picchi in Liguria al 29,2% e Sardegna al 27,5%). Questa pressione demografica si innesta su profonde fratture territoriali.

Spesa sociale. I Comuni spendono in media 160 euro pro capite per i servizi sociali, ma si passa dai 215 euro del Nord-Est agli 89 euro del Sud (con estremi che vanno dai 56 euro della Calabria ai 452 euro del Trentino-Alto Adige);

Asili nido e infanzia. Ha attivato servizi per l’infanzia il 69,2% dei Comuni italiani, ma con un divario tra il 75,3% del Nord e il 61,3% del Mezzogiorno;

Sanità e redditi. L’emigrazione ospedaliera fuori regione tocca l’11,3% nel Mezzogiorno (con punte del 32,6% in Molise e 29,7% in Basilicata) contro il 6,7% del Nord, mentre il reddito imponibile medio nel Sud (25.018 euro) resta inferiore di circa il 19% rispetto al Nord (30.733 euro);

Sicurezza percepita. Il 26,6% delle famiglie italiane avverte un rischio elevato di criminalità nella propria zona, con una punta del 30,7% nel Centro Italia.

La lettura che viene data da Walter Tortorella, Capo Dipartimento Economia Locale e Formazione di IFEL Fondazione ANCI è chiara:«I dati ci pongono davanti a un interrogativo cruciale, ovvero come far crescere il Paese, sostenere i servizi e ridurre le disuguaglianze territoriali in un’Italia che invecchia e dispone di risorse limitate. I Comuni hanno dimostrato una straordinaria capacità di reazione sul fronte degli investimenti, cresciuti del 163% dal 2017, ma non basta aumentare gli organici o accelerare sulla digitalizzazione formale se poi il 91% dei nostri RUP lavora ancora senza il supporto dell’Intelligenza Artificiale e il 41% delle imprese giudica insoddisfacente il rapporto con la PA. Nei prossimi anni dovremo misurarci con produttività, partecipazione al lavoro, continuità degli investimenti oltre il PNRR e capacità amministrativa. Le funzioni locali sono parte essenziale della risposta, ma servono programmazione ordinaria stabile e risorse strutturali: le tendenze demografiche ed economiche non sono un destino, la forza dei territori può ancora fare la differenza».

La proposta di CSE e FLP: “Un Patto per le funzioni locali” in dieci punti

Per superare la frammentazione degli interventi e garantire che i diritti dei cittadini non dipendano dalla dimensione demografica o dalla capacità fiscale del Comune di residenza, CSE e FLP hanno presentato durante i lavori una piattaforma articolata in dieci direttrici essenziali per un Patto per le Funzioni Locali da sottoporre a Governo, Parlamento, ARAN e Conferenza Unificata:

Capacità amministrativa e sostenibilità finanziaria, superando la logica dei bandi episodici e i vincoli assunzionali. Uguaglianza dei diritti nei piccoli Comuni e nelle aree interne, spezzando il circuito tra spopolamento, carenza di organici e taglio dei servizi. Programmazione fondata su dati interoperabili, ascolto professionale e partecipazione. LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) esigibili su tutto il territorio nazionale, riconoscendo il Servizio Sociale come infrastruttura portante del welfare e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) come sedi stabili di programmazione. Servizi territoriali integrati e governance multilivello chiara tra sanità, scuola, lavoro e terzo settore. Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale responsabili, a supporto delle competenze umane e della supervisione pubblica. Valorizzazione del lavoro pubblico e formazione permanente, per fermare la fuga di competenze dagli enti locali. Nuova organizzazione del lavoro definita attraverso la contrattazione, integrando flessibilità, lavoro agile, diritto alla disconnessione e la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni ove compatibile con i servizi. Welfare contrattuale e benessere organizzativo omogenei a livello nazionale. Partecipazione attiva di lavoratori, rappresentanze sindacali e comunità alla progettazione dei servizi.

«Nel nostro Paese il diritto a un servizio dipende dal Comune in cui si vive: un diritto che vale solo in parte del territorio non è un diritto, è un privilegio geografico”, commenta Marco Carlomagno, Segretario Generale CSE. “Per questo la CSE propone un Patto per le Funzioni Locali: assunzioni svincolate dalla spesa storica, LEPS sociali esigibili ovunque, contratto con risorse certe, piano per la Polizia locale, digitalizzazione responsabile. Il 2026 chiude il PNRR: serve un tavolo permanente con Governo, Parlamento, ARAN, ANCI, Regioni e sindacati, con indicatori di risultato verificabili. Rafforzare le Funzioni Locali non è una rivendicazione di categoria. È una scelta di Paese.»

In apertura di giornata, il videomessaggio del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ha ribadito la centralità delle Funzioni locali nel processo di modernizzazione della PA, ricordando gli interventi su rinnovi contrattuali, valorizzazione del personale e formazione. «Abbiamo stanziato 20 miliardi per le tornate 2022-2024 e 2025-2027, con 10 miliardi già stanziati per la prossima tornata 2028-2030», annunciando che «i 400.000 dipendenti del comparto delle Funzioni locali potranno beneficiare di aumenti contrattuali già con gli stipendi di dicembre, con la tredicesima». Sul fronte delle competenze, ha evidenziato il passaggio da sei a oltre 40 ore annue di formazione per dipendente e le 800.000 assunzioni negli ultimi tre anni, con tempi dei concorsi ridotti a circa 150-160 giorni. «La leva economica non è sufficiente se poi non innoviamo i modelli organizzativi», ha sottolineato, richiamando la legge sul merito, l’ingresso delle nuove generazioni e l’intelligenza artificiale, «che deve rimanere uno strumento al servizio delle nostre persone». L’obiettivo è «garantire il benessere delle nostre persone e costruire una pubblica amministrazione sempre più moderna, capace di accompagnare la crescita del Paese».

Marcello Fiori, Direttore Generale INAIL ha dichiarato: «È un convegno molto importante, un momento di riflessione tra organizzazioni sindacali, vertici delle amministrazioni, rappresentanti della politica e parlamentari, per fare il punto su quello che è il futuro del lavoro pubblico, in modo particolare nelle amministrazioni locali. C’è la necessità, all’interno della rivoluzione del mondo del lavoro che è in atto, caratterizzata dalla transizione ecologica, da quella digitale e anche da alcuni cambiamenti culturali, di mantenere salda la centralità del lavoro. Il lavoro è innanzitutto libertà: libertà economica, libertà di poter esprimere il proprio talento e la propria personalità. Per farlo davvero e per garantire un futuro, dobbiamo costruire le condizioni per un lavoro sicuro, che non crei rischi per la vita e, soprattutto, che prevenga l’insorgenza di malattie professionali. L’INAIL si batte perché in ogni luogo di lavoro ci siano il rispetto dei diritti e la tutela della dignità delle persone. Al centro del lavoro ci sono le persone e queste devono essere garantite nei loro diritti fondamentali. Il diritto alla vita è il principale di tutti.»