(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Roma, 18 nov. – "Il ddl sulle patologie oculari votato oggi al Senato era nato quasi quattro anni fa con uno scopo sicuramente nobile: dare a chi rischia di perdere la vista un percorso certo. Dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla ricerca. E ricordava una cosa che, da medico, mi fa più male di tutte: in otto casi su dieci quel danno alla vista si poteva evitare. E parliamo di un milione e mezzo di ipovedenti in Italia. Il ddl conteneva misure vere, percorsi di cura, un Piano e una Rete nazionale, farmaci innovativi garantiti a tutti da Nord a Sud. Ma soprattutto c'erano i soldi: 55 milioni di euro all'anno, che si sarebbero tradotti in 100 euro per ogni malato. Poi, anni di silenzio da parte del governo e infine il colpo di forbici. Quattro articoli su nove soppressi e gli altri cinque completamente riscritti, così come è stato riscritto il titolo del ddl, perché la maggior parte delle patologie cui doveva rispondere sono sparite dal testo. Soppresse tutte le misure previste, ma soprattutto cancellate le risorse. Siamo passati da 55 milioni di euro a un milione e mezzo: un taglio del 97%. Da cento euro a persona siamo passati a 3 euro, peraltro già previsti dalla legge di bilancio dell'anno scorso. Cosa cambia per i malati con questa legge? Niente. Stessi mesi di attesa, stesso ospedale lontano. Questa è una legge che sensibilizza le persone sane, ma non cura i malati. E c'è una cosa che non riesco a mandare giù: in questi stessi mesi il Governo ha nuovamente fatto impennare la spesa militare. Su quello, nessuno taglia il 97%. Per le armi 100% di risorse, per la vista di un anziano 3%. Non chiamateli vincoli di bilancio: queste sono scelte. Non votiamo no per non fermare anche quei tre euro, ma oggi in Aula si giudica tutta la storia di questa legge. E a questa storia non possiamo dire sì". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della X Commissione di Palazzo Madama.
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