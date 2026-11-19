(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Gli istituti agrari per la natura delle materie insegnate e per la specificità che li contraddistingue, non saranno inclusi nel dimensionamento scolastico. Il DL Scuola intende tutelare le peculiarità di queste scuole, che molto spesso sono anche aziende agricole e quindi è stato correttamente deciso di esentarli da eventuali futuri accorpamenti ad altri istituti, anche se aventi un numero di iscritti sotto la soglia, proprio con l’intento di salvaguardarne la specificità. Approvando il Decreto Scuola abbiamo dato un segnale importante di attenzione agli istituti agrari, agli studenti e ai docenti, che con il loro impegno e dedizione stanno alimentando il percorso di crescita e formazione dei ragazzi che saranno i professionisti dell’agricoltura italiana del domani”.
E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.