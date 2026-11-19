(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - CRISI CARBURANTI E MISURE DI SOSTEGNO
Come più volte ribadito dalla CIA Agricoltori Italiani di Basilicata, il protrarsi dei tempi necessari all’attuazione delle misure di sostegno individuate per fronteggiare la crisi dei carburanti, seppure riconducibile a legittime esigenze di natura amministrativa e procedurale, sta alimentando un crescente clima di sfiducia tra gli operatori del settore.
Le imprese agricole hanno bisogno di risposte concrete e tempestive. Il perdurare dell’incertezza rischia, infatti, di aggravare ulteriormente le difficoltà economiche di un comparto già sottoposto a una forte pressione sui costi di produzione.
CONTRATTI DI FILIERA PNRR/PNC: RISORSE ANCORA BLOCCATE
Sul fronte della quota di cofinanziamento regionale destinata ai contratti di filiera nazionali nell’ambito del PNRR/PNC, la CIA riconosce e apprezza l’impegno e l’attivismo dell’assessore Cicala nei diversi tavoli politici e programmatici, regionali e ministeriali.
Restano tuttavia forti le preoccupazioni per gli scenari di breve termine. Come riferito dallo stesso assessore, nonostante le numerose sollecitazioni, le risorse necessarie non sono ancora disponibili.
Una situazione che rischia di compromettere la continuità degli investimenti. La mancata liquidazione di elenchi di pagamento già predisposti da mesi determina, infatti, una condizione di sostanziale blocco per le imprese che hanno già realizzato gli investimenti e attendono le risorse, ma anche per quelle che devono ancora completarli. È indispensabile superare rapidamente questa fase di stallo, evitando che i ritardi nei trasferimenti finanziari si traducano in ulteriori difficoltà per le aziende beneficiarie.
PAC E SVILUPPO RURALE 2028-2034: AVVIARE IL CONFRONTO
La CIA accoglie positivamente la disponibilità manifestata dall’assessore e dal direttore del Dipartimento a istituire un tavolo di partenariato dedicato alla PAC e allo Sviluppo rurale 2028-2034.
Un’iniziativa ritenuta importante per avviare fin da subito il confronto sulla prossima programmazione, pur nella consapevolezza che il quadro non è ancora definitivo e che la concertazione tra gli Stati membri è tuttora in corso. Per la CIA è fondamentale anticipare il confronto con le rappresentanze agricole, affinché le esigenze delle imprese e dei territori possano trovare adeguato spazio nella futura programmazione.
LEGGE REGIONALE 34/2026: NECESSARIO UN PERIODO TRANSITORIO
Particolare preoccupazione è stata espressa dalla CIA sulla Legge regionale 34/2026, recante le nuove norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
La CIA di Basilicata ha chiesto all’assessore di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale un apposito atto di indirizzo che consenta di definire un periodo transitorio, in attesa della piena applicazione della legge approvata lo scorso agosto.
Secondo l’organizzazione agricola, il provvedimento, se non opportunamente rettificato in alcuni suoi articoli, rischia di produrre conseguenze negative per le aziende agricole, in particolare per quelle che svolgono attività di allevamento di fauna selvatica a scopo venatorio. Non solo: alcune disposizioni potrebbero risultare difficilmente applicabili nella loro attuale formulazione, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di gestione del territorio e il funzionamento degli Ambiti territoriali di caccia (ATC).
Per la CIA è quindi necessario intervenire tempestivamente, evitando vuoti normativi e difficoltà operative che finirebbero per ricadere sulle imprese e sull’intero sistema di gestione faunistico-venatoria regionale.
DANNI DA FAUNA SELVATICA: SERVONO SUBITO I FONDI PER I RISARCIMENTI
In conclusione, la CIA ha ribadito con forza la necessità di procedere al trasferimento integrale di tutte le risorse destinate al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle aziende agricole.
Si tratta di risarcimenti relativi a danni subiti nel 2025, per i quali le imprese attendono ancora risposte e liquidazioni. Anche su questo fronte permangono forti perplessità sia rispetto alla tempestività dei trasferimenti sia in relazione all’effettiva ripartizione delle risorse previste in bilancio.
Per la CIA non è più sostenibile che le aziende agricole, già penalizzate dai danni alle produzioni e alle strutture causati dalla fauna selvatica, debbano subire anche tempi di attesa così lunghi per ottenere i ristori spettanti. Occorrono certezze sulle risorse, procedure rapide e tempi definiti per i pagamenti.