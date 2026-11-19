(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - ”La ripresa di una vita autonoma dopo una separazione comporta un aumento medio dei costi di gestione del 40-60% per chi lascia la casa, tra nuovo canone, mutuo, spese di trasloco e bollette. Con questo provvedimento diamo un aiuto concreto a una forma di disagio abitativo rimasta ai margini delle politiche di sostegno, garantendo anche al genitore non assegnatario una casa per mantenere un legame con i propri figli”.
Lo dichiara il senatore della Lega Manfredi Potenti, intervenendo in Aula al Question Time con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sul Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, avendo il MIT la delega sul tema della casa.
”I primi risultati dimostrano una sostanziale parità tra uomini e donne e una forte presenza di italiani tra i 45 e i 54 anni: la scelta di superare il criterio dell’ISEE – troppo spesso esposto ad abusi e a raggiri dei soliti noti – puntando invece sul reddito IRPEF fino a 35.000 euro, permette di aiutare finalmente quella fascia grigia fatta di chi lavora e ha un reddito, ma fatica a sostenere una nuova abitazione dopo una separazione. Ringrazio il ministro Salvini per il suo impegno e per aver già potenziato le risorse da 20 a 50 milioni – conclude Potenti – perché con questo provvedimento la Lega ha dimostrato come i propri rappresentanti nelle istituzioni sappiano ascoltare i cittadini e risolvere i problemi veri delle nostre comunità”.