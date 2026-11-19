(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Esprimiamo piena solidarietà a Maria Elena Scandaliato, giornalista di Spotlight, che ha ricevuto una contestazione disciplinare dalla Rai perché “colpevole” di aver fatto il proprio mestiere: porre domande. Un fatto gravissimo e inquietante. Il suo errore evidentemente è stato quello di rivolgersi al beniamino di TeleMeloni, il campione in negativo di ascolti Antonino Monteleone. La vicenda di Filorosso e del richiamo a Scandaliato racconta un clima sempre più incompatibile con il pluralismo e la libertà di informazione. Fare domande a una conferenza stampa non può essere oggetto di sanzioni. Tanto più di fronte all’assenza assoluta di sanzioni, richiami o altro nei confronti di giornalisti e conduttori che hanno attaccato, calunniato e messo alla berlina altri giornalisti del Servizio Pubblico, violando il codice di condotta della Rai stessa. Chiediamo ai vertici di intervenire e di ritirare ogni contestazione a Scandaliato”.
Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.