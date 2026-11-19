(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Un risultato significativo per la scuola, per il mondo agricolo e per il futuro della filiera agroalimentare italiana.
L’emendamento introduce un principio importante: nella riorganizzazione della rete scolastica devono essere riconosciute e valorizzate le specificità degli indirizzi legati all’agraria, all’agroalimentare, all’agroindustria, all’agricoltura e allo sviluppo rurale, così come quelli dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Da Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, considero questo risultato particolarmente importante. La filiera agroalimentare ha bisogno di competenze, professionalità e giovani adeguatamente formati. E queste competenze nascono anche nelle nostre scuole, negli istituti che preparano le nuove generazioni a raccogliere le sfide di un settore strategico per l’economia nazionale.
Non possiamo parlare di valorizzazione dell’agricoltura, di Made in Italy e di sviluppo delle nostre eccellenze se non tuteliamo anche i percorsi formativi che costruiscono queste professionalità.
La rete scolastica non può essere riorganizzata guardando soltanto ai numeri: deve tenere conto delle peculiarità degli indirizzi, delle esigenze produttive e delle identità dei territori.
Difendere queste scuole significa investire nel futuro dell’agricoltura italiana, nella filiera agroalimentare e nella crescita dei nostri territori.
È questo il lavoro concreto che Fratelli d’Italia porta avanti: dare valore alla scuola e rafforzare il legame tra formazione, lavoro e sistema produttivo”.
Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo e Produzione Agroalimentare in Senato.